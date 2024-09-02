В адрес ряда школ Вильнюса поступили сообщения о минировании 2.09.2024, 14:26

Письма были написаны на русском языке.

Утром 2 сентября полиция Литвы зарегистрировала ряд сообщений о получении электронных писем на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения, сообщает LRT.

С началом нового учебного года полиция в понедельник до 9 утра зарегистрировала 26 сообщений о полученных электронных письмах на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения.

Как сообщила представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте, все сообщения были получены в Вильнюсе.

«Есть угроза взорвать учебное заведение, все сообщения похожи (на прошлогодние угрозы. – Ред.). Как мы уже упоминали, это сообщения на русском языке, они не подтвердились», – сказала Янавичюте.

Сейчас полиция не располагает информацией об эвакуированных учебных заведениях.

«Пока нет информации о досудебных расследованиях, начатых в связи с ложными сообщениями. Все происходит, продолжается, конкретных решений по этому поводу пока нет», – сказала представитель полиции.

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