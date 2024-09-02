«Платят мало, бесплатных печенек нет» 5 2.09.2024, 14:36

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Белорусский айтишники идут на заводы

Айтишники работают не только в ИТ-компаниях или банках, но и на заводах. Насколько работа там отличается от офисной жизни типичного айтишника? Devby.io расспросил об условиях работы двух читателей.

«Мой 8-летний опыт на FoxPro никому не нужен»

— Работаю программистом на государственном машиностроительном заводе. Язык программирования — очень древний, FoxPro (DOS). Занимаюсь в основном сопровождением старых программ, написанных в 90-х годах. Иногда дают задание и на написание новых.

Работаю с программами для кадрового, складского, бухгалтерского учета, производства, финансового отдела, сменного планирования и т. д. Допустим, пользователь ввел или удалил что-то не то, нажал не туда — и ты сидишь и разбираешься, почему оборотка или остатки не сходятся. Или приходят к тебе и говорят: ПО выдает такую-то цифру, а должна быть (по их мнению) другая, наверное, программа неправильно работает. И вот ты сидишь и разбираешься, почему так, а потом доказываешь, что программа работает правильно.

Нет, интересных тасков у нас не случается. Вся работа заточена на то, чтобы исправно работал учетный софт.

Работаю так уже восемь лет. Как колледж окончил, так и пошел на завод. Почему сюда? Не знаю, просто звонил по объявлениям, и на заводе сказали, что ищут программиста. Дали тестовое, я его сделал, и меня приняли. А в ИТ-компаниях обычно ищут молодых специалистов с сорокалетним опытом.

Да, должность у меня не привилегированная, да и зарплата не айтишная, плюс-минус 1900 BYN. Для моего города это средний уровень, а для Минска — шляпа, а не зп. Периодически повышают на копейки.

Офис у нас норм, уютный. Но бесплатные чай-кофе-печеньки — это не про завод. Компьютеры: в административном здании нормальные, а в цехах всякие, есть и допотопные. Рабочий день с 7 до 16.

У нас в городе офисов ИТ-компаний нет. Я пытаюсь чему-то учиться сам: пробовал делать сайты (но без фреймворков, на чистом PHP, JavaScript, HTML, CSS), мобильные приложения Java, телеграм-бота на Python. Но устроиться в ИТ-компанию реально, наверное, только джуном, потому что мой восьмилетний опыт на FoxPro никому не нужен.

Впрочем, я не жалуюсь. Есть один несомненный плюс: работа рядом с домом. Если бы зп была побольше, а общение с юзерами софта чуть попроще (если бы коллеги из других отделов могли давать четкие задания), то было бы норм.

С одной стороны, работа на заводе — школа жизни и база для будущего рывка: ты учишься быстро находить решение проблемы, потому что звонят со всех отделов и всем нужно срочно. Но, с другой стороны, за новыми технологиями тут никто не гонится — абы работало. Поэтому сидишь и деградируешь, если только самостоятельно не учишься.

«Работой я очень доволен, но зп вызывает большие сомнения»

— Работаю в отделе радиоэлектроники на заводе в одном из областных центров. Это частное предприятие пищепрома, на котором изготавливают разных видов пленку.

Я занимаюсь разработкой проектов различных устройств на микроконтроллерах. Пишу на C. Все нужно делать в сжатые сроки, поэтому я обычно использую готовые решения, такие как китайские платы Bluepill, либо Arduino, либо ESP8266 NodeMCU.

Устройства приходится делать для решения различных проблем или для замены модулей на линиях. Примеры проектов, которые довелось реализовать:

сбор различных параметров среды или параметров с различных модулей линий (сбор температуры, влажности, напряжений, сигналов) — проект на ESP8266 Nodemcu;

разработка собственного модуля ножа на сервоприводе и его интеграция в общую систему к ПЛК (программируемый логический контроллер) — проект на STM32F103;

разработка собственного парктроника для рампы — проект на STM32F103;

разработка устройства для измерения пропускания ультрафиолета тем или иным материалом — проект на STM32F103.

Помимо своих низкоуровневых штук, могу еще ремонтировать различное промышленное оборудование и не только (частотники, модули ПЛК, сами ПЛК, оборудование в лаборатории, роутеры, компьютерные БП, блоки статики/антистатики). Также в мои обязанности при необходимости входит программирование ПЛК (лазил только в Delta, Omron, есть еще Siemens, но туда не полез) и куча всякой физической работы (замена нагревателей, прокидывание кабелей, подключение новых линий, решение проблем с уже имеющимися линиями).

За весь перечень услуг платят ~700$ в месяц, график — обычная пятидневка с 8 до 17 с обедом (до этого год работал в сменах день/ночь).

Это завод, который к тому же работает по международным стандартам пищевки, поэтому регламент тут строгий: повсюду пропуска и деление на зоны, в одних можно ходить в своей одежде, а в других надо обязательно носить спецодежду, шапочки и набородники (маски для бороды).

Работаю здесь уже полтора года — просто лучшего варианта для старта после возвращения из армии для себя не видел. По образованию я физик-инженер, когда-то в универе учился на курсах Java, но их не закончил. Под конец учебы заинтересовался программированием микроконтроллеров и стал изучать его самостоятельно. В ИТ-компанию я даже не пытался устроиться: у нас на факультете были отдельные специальности, из которых набирали в IBA/EPAM, и я в принципе сомневался, что с моим дипломом получится попасть в ИТ.

Карьерный рост на заводе вряд и возможен: в отделе радиоэлектроники моя должность одна-единственная, выше только начальник, он в низкоуровневом программировании и реализации подобных проектов разбирается. Коллеги тоже разбираются, но у каждого тут по большей части индивидуальные задачи: я занимаюсь ремонтом оборудования и своими проектами, а мой коллега, к примеру, углублен в Siemens + может выполнять проекты на других ПЛК по модернизации устаревших линий.

Есть еще отдел, в котором сидят «высокоуровневые ребята» + админы. Не знаю, на чем они работают, но 1С у них точно есть. Сколько они зарабатывают, тоже не знаю, но думаю, примерно столько, сколько и я.

Из бонусов — транспорт до работы, подписка Allsports и обеды.

Тайм-трекинга, kpi и бонусов в привычном смысле тут нет. Но есть премия к Новому году.

Зарплата, конечно, вызывает большие сомнения — за такую работу можно платить и больше. Правда за последний год она у меня росла два раза. Стартовал я с 350$. Повышение связано с тем, что в ходе работы я начал разбираться с промышленной электроникой и ПЛК. К тому же в целом у отдела было некоторое недовольство по поводу зарплат.

Не думаю, что завод платит сотрудникам на пределе возможностей: все же тут хватает денег и на регулярную закупку новых линий (хоть и б/у) и на кучу расходников. Но подходить к начальнику с разговором о зп смысла не имеет.

Несмотря на то что платят мало, работой я очень доволен: позволяет изучить много всего, плюс инструмент, какой захочешь, плюс все необходимые радиодетали закупаются без проблем.

Все же по окончанию контракта планирую уходить и искать что-то получше в своем профиле. Прежде всего хотелось бы зарплату побольше, а если вдруг будет удаленка, то это приятный бонус. Заводские порядки все же утомляют: надо постоянно ходить в спецодежде, везде камеры, выйти покурить можно только во время обеда.

Считаю, что для спецов в низкоуровневом программировании работа на заводе — это неплохо, но только на старте. Впрочем, многое зависит от сложности оборудования и поставленных задач. Если все время копаться в ПЛК и линиях, то перспектив не будет, на пространстве СНГ такое не ценится. Разве что попытаться в разработку собственных линий.

В моей области перспектив, думаю, побольше: ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы) уже несколько лет популярны, на следующем этапе буду изучать их.

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