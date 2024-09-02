Феноменальное безразличие2
- Сергей Медведев
- 2.09.2024, 14:53
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Россияне не может взволновать даже собственная смерть.
Смотрю любительские видео прилетов по Москве, как и раньше всех прочих, от Волгограда до Питера – впечатляет абсолютная отстраненность людей – они словно смотрят кино про себя, или компьютерную игру.
«Вау, вот это мощно еб**ло», «вау, вот это горит», «зая, иди смотри». Они просто не соотносят это с собой, своей жизнью, бесплатные фейерверки под пиво.
Вот они и на войну отправляются так же, по приколу, как в компьютерную игру из красивых плакатов на улице, где все крутые в амуниции.
Некоторые, правда, потом приезжают домой в черных мешках, но это только добавляет к прикольности толику адреналина: все, как настоящее!
Феноменальное безразличие. Их не может взволновать даже собственная смерть. Трижды прав был мудрый Сталин со своим тостом: хороший Кремлю достался народ, с таким народом воевать и воевать.
Сергей Медведев, «Фейбсук»