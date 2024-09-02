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Цена на домашний виноград на Комаровке разделила белорусов на два лагеря

  • 2.09.2024, 14:59
Цена на домашний виноград на Комаровке разделила белорусов на два лагеря

Для одних завышены, для других — подъемные.

На Комаровском рынке в Минске сейчас можно купить виноград из Молдовы, Турции и ЮАР. Килограмм стоит 8−9 рублей. Но есть и эксклюзив — красивый виноград, выращенный возле Минска. Его продает белорус Александр Карась, о нем рассказали в Instagram Комаровского рынка, пишет zerkalo.io.

Александр Карась выращивает виноград в Острошицком Городке (это чуть больше 20 км от столицы). За несколько лет виноградничества у мужчины получается не только снимать урожай, он также продает саженцы и черенки. При этом он делится своим опытом в канале на YouTube.

На Комаровке в Минске в этот раз он продавал несколько сортов винограда — «Цимус» без косточек, «Красавчик», «Ранняя Надежда», «Пестрый» и другие. Белорус отметил, что в целом у него растет очень много сортов, часть еще созревает.

— Какие-то сорта отходят, новые появляются, — пояснил Александр.

Мужчина рассказал, что каждый сезон виноград может созревать по-разному, «год на год не приходится». Например, в 2024-м весна была ранняя, поэтому ягода попала на стол раньше обычного. Но чтобы урожай был хорошим, за культурой нужно ухаживать. Например, несмотря на то, что влаги в Беларуси много, виноградники надо поливать дополнительно.

Александр Карась продает свой товар по цене 20−25 рублей за килограмм.

В комментариях люди в основном писали, что, несмотря на то, что ягоду мужчина реализует «очень дорого», такая цена оправдана. Вот некоторые комментарии:

• «Наш сосед по даче. У дяди Саши просто обалденный виноград, он очень бережно к нему относится и ухаживает за ним».

• «Кажется дорого, но затраты: полив (вода, электричество), инструменты (копать, рыхлить, обрезать, подвязывать), препараты (пару раз в сезон обработать), теплица, удобрения (нужен калий, нужен азот), распылитель (работать по листу). Это только кажется. А на зиму укрыть. Кто сталкивался, то знает, что это дорогое удовольствие. Другой вопрос, что раньше были ярмарки виноградные по осени, куда со всей страны ехали энтузиасты и любители. А сейчас только в Самохваловичах в какую-нибудь пятницу, это страшно неудобно».

• «Никогда не спорю с теми, кто сам вырастил, сам собрал в лесу, сам приготовил. Это труд! И я с уважением отношусь к таким труженикам. Честь им и хвала. Если мне дорого, что ж, пока воздержусь, а если очень хочется, то куплю, сколько смогу».

• «Дорого, конечно, но вкусно, „Цимус“ особенно. У меня пока не очень получается выращивать».

• «Я тоже пытаюсь выращивать, но что-то погода в этом и прошлом году не очень. Холодная весна, а потом мокро, у меня гниль на трех кустах. А тут виноград — красавчик».

• «Шикарный виноград. А на 20 рублей что сейчас купишь? Хлеб да кефир».

• «Если сам производитель продает, то иногда не жалко переплатить. А если перекуп с „Лебяжьего“ (еще один рынок в Минске. — Прим. ред.) привез, то нет».

• «Восхищение и только восхищение вызывают такие трудолюбивые люди, ставшие профи своего дела».

• «Весь прошлый сентябрь покупала у Александра виноград по средам. Перепробовала все сорта и очень ждала его возвращения в этом году».

• «Цена такая, какая должна быть, разделяю. Если для кого-то цена — это единственный фактор, за которым пришел покупатель, то не по пути. Растить виноград сложно».

• «Виноград как с картины. Я бы с удовольствием такой купила и попробовала».

• «Конечно, каждый имеет право устанавливать цену, какую хочет, но 20, а тем более 25 рублей, я бы не смогла отдать за виноград. Даже несмотря на то, что я его очень люблю и он очень красивый. Для меня приемлемая цена на уровне 12 рублей».

• «Стоит своих денег. Виноград действительно необычный, в магазине такой не купить».

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