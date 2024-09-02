Президент Тайваня: Почему бы Китаю не вернуть себе оккупированные Россией земли?
- 2.09.2024, 15:08
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Лай Чин То вспомнил об Айгунском договоре 1858 года.
Если коммунистический Китай так стремится к территориальной целостности, что готовится к вторжению на Тайвань, то ему стоит вернуть обширные земли, которые Россия отобрала у него в 19 веке. Об этом заявил президент Тайваня Лай Чин То, пишет Reuters.
Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и никогда не отказывался от применения силы, чтобы поставить остров под свой контроль. В этом контексте президент Лай, которого Китай называет «сепаратистом», вспомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому Китай отдал тогдашней Российской Империи огромную территорию к северу от реки Амур.
«Китай хочет напасть на Тайвань и аннексировать его не из-за того, что говорит или делает какое-либо лицо или политическая партия на Тайване. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. А если это ради территориальной целостности, почему бы ему не вернуть земли, оккупированные Россией, которые были прописаны в Айгунском договоре? Россия сейчас в самом слабом состоянии. Вы можете попросить Россию [вернуть землю], но вы этого не делаете. Итак, очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам», - сказал Лай.
По мнению тайваньского президента настоящая причина потенциального китайского нападения на остров заключается в том, что Китай хочет разрушить современный мировой порядок, основанный на правилах, и установить свою гегемонию в западной части Тихого океана.