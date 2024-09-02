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«Благодаря знакомствам у меня даже перестроился первоначальный маршрут»

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  • 2.09.2024, 15:22
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«Благодаря знакомствам у меня даже перестроился первоначальный маршрут»

Белоруски рассказали об ощущениях от соло-путешествий и важных правилах для их организации.

Путешествия, организованные без помощи турагентств и выходящие за рамки отелей «все включено», могут быть довольно непредсказуемыми. Тем более если речь идет о женщине без попутчиков — в таком случае кроме развлечений важно думать о собственной безопасности. «Зеркало» поговорило с белорусками, которые не раз ездили за границу в одиночку, чтобы расспросить их об ощущениях от соло-путешествий и важных правилах для их организации.

«Благодаря знакомствам у меня даже перестроился первоначальный маршрут»

23-летняя Варвара начала путешествовать одна в студенческие годы. Девушке только-только исполнилось 19 лет, как она решила, что хочет съездить в Стамбул. Родители не смогли составить компанию, друзья — тоже. Так что студентка полетела сама — да еще и ограниченная в средствах.

— Помню, тогда у меня остро стоял вопрос жилья. Я посмотрела стоимость отелей в Стамбуле и поняла, что денег на них мне не хватит. На всю десятидневную поездку у меня было только 700 евро, 300 из них я должна была отдать только за перелеты. Тогда стала искать варианты и наткнулась на каучсерфинг (платформа, где люди предоставляют путешественникам со всего мира бесплатный ночлег. — Прим. ред.), — рассказывает собеседница. — В каучсерфинге есть огромный плюс для соло-путешественников — там можно найти не только место переночевать, но и человека, который познакомит со своим родным городом. Благодаря таким знакомствам у меня даже перестроился первоначальный маршрут по Турции, запланированный еще в Беларуси.

Когда Варвара оказалась в Стамбуле, ей тут же стали писать люди из разных турецких городов с предложением приютить у себя. Но, как вспоминает девушка, в основном делали это мужчины.

— За время поездок я заметила, что мужчины будто более активны на каучсерфинге. Если прикинуть в процентах, то из общего числа запросов мне пришло всего 10% от женщин, — оценивает белоруска. — Как я поняла по перепискам, пользовательницы, предлагающие ночлег, на этой платформе пользуются большим спросом, поэтому зачастую уже кого-то принимают, дольше отвечают на твой запрос и редко сами предлагают остаться у них. Конечно, сразу было страшно откликаться на предложения мужчин. Все-таки первый опыт каучсерфинга в новой для меня, преимущественно мусульманской стране, да еще и общаться нужно на английском. Но я решила рискнуть и настраивать себя на позитив. В итоге не пожалела.

Как отмечает Варвара, в таком формате путешествий особенно важно думать о собственной безопасности и каждый раз просчитывать «пути отхода».

— Основные правила для путешественницы: во-первых, заранее посмотреть, есть ли рядом с адресом, по которому тебя готовы приютить, отели или хостелы на случай некорректного поведения хозяина или хозяйки квартиры. Стоит сразу искать возможные выходы, чтобы не терпеть некомфортное состояние и не волноваться, что останешься ночевать на улице. Во-вторых, нужно всегда иметь в кармане копеечку, чтобы чуть что были средства уйти в отель, — замечает собеседница. — Я бы рекомендовала рассчитывать деньги так, чтобы в любой момент оставалось на оплату жилья и жизни в стране пребывания до твоего обратного билета.

Сейчас Варвара уже опытная путешественница. Кроме Турции и поездок по разным городам Польши, Литвы и Латвии, за четыре года она успела в одиночку объездить Нидерланды и побывать в двух городах Бельгии. Но для тех, кто только хочет начать ездить, собеседница называет и третий пункт правил — покупка местной сим-карты.

— Когда ты путешествуешь одна, важно держать связь с друзьями или родственниками, рассказывать про планы или давать людям геометки с твоим местоположением, чтобы другие знали, где ты и жива ли вообще. На первых порах для этого я покупала местные сим-карты с пакетом интернета, а позже, когда начала кататься по странам Евросоюза, стала больше надеяться на публичные точки Wi-Fi, — говорит белоруска. — Сейчас легче найти бесплатный интернет, так что мобильный даже не всегда нужен.

Несмотря на то, что Варвара уже не студентка, она и сейчас предпочитает останавливаться в разных странах по каучсерфингу. При этом, как она отмечает, волнение перед каждой поездкой не становится меньше. В таком случае Варваре сильно помогает предварительное общение с людьми, которые готовы ее приютить.

— Мне кажется, что даже по переписке можно понять, насколько человек адекватный и какие у него ожидания от вашей встречи. Особенно важно это считывать, когда ты женщина, — подчеркивает белоруска. — Ведь нам, как я уже сказала, обычно поступает очень много запросов на каучсерфинге, от парней в первую очередь. Так что если мужчина с ходу предлагает перейти в мессенджеры или пишет странные вещи — это звоночек.

Варвара советует обращать внимание на слова, которые подбирают новые знакомые, и не «забивать» на неприятные ощущения от них, если такие возникают.

— Если в разговоре человек, который предлагает ночлег, обращается к тебе honey, dear или my love, пишет miss you («сладкая», «дорогая», «моя любовь», «скучаю». — Прим. ред.), не отвечает на вопросы об условии ночевки, о себе или переходит границы, расспрашивая о личной жизни, то лучше не иметь с ним дел, — приводит примеры Варвара. И вспоминает: — У меня была пара таких случаев в Турции, и я устраивала целый отбор, прислушивалась к интуиции. С одним парнем мы даже долго переписывались, он казался адекватным и вполне приятным, но потом он часто стал писать о том, как ждет нашей встречи, и не давал четкого расположения квартиры. Меня это начало смущать, так что решила не рисковать — выбрала другого.

«Если батарея разряжается, сразу же еду по направлению к хостелу»

В первое соло-путешествие 24-летняя Юлия поехала четыре года назад. Сразу после окончания университета девушка решила съездить в отпуск в Санкт-Петербург, но никто из друзей не смог составить ей компанию. Тогда она решила не упускать шанс и поехать самой.

— Мне кажется, если что-то плохое должно произойти, то оно произойдет и дома, так что и первый, и следующие разы я ездила без сомнений. Сейчас могу сказать, что уже каждый год выезжаю куда-то одна, а в прошлом году путешествовала даже дважды, — рассказывает Юлия. — Соло-путешествия затягивают: после жизни в хостелах, возможности увидеть за одну поездку кучу городов и массы новых знакомств уже не представляю, как поехать в путешествие с кем-то и подстраивать личный график, программу под другого человека, искать компромиссы.

При этом саму себя собеседница называет очень осторожным человеком, местами «даже трусихой», поэтому у окружающих часто возникает диссонанс: как ей удается объезжать мир одной, когда кажется, что вокруг так много опасностей.

— Просто я не воспринимаю путешествия как что-то страшное или неопределенное. Они ощущаются скорее как возможность проснуться и пойти пить кофе в новом месте, без лишнего стресса, — рассказывает собеседница. — Но стоит сказать, это работает только в странах, где я ощущаю себя в безопасности. Например, я трижды бывала в Стамбуле и очень люблю этот город, но по вечерам я не всегда и не во всех районах чувствовала себя комфортно. С учетом того, что я девушка славянской внешности, местами бывает некомфортно от излишнего, бестактного внимания местных мужчин.

За годы самостоятельных поездок по Турции, Италии, Испании, Франции и Португалии Юлия определила для себя целый свод правил, которым обязательно следует, где бы она ни оказалась.

— Быть на связи — важный пункт любого путешествия, так что я всегда подключаю интернет. Обычно покупаю такие электронные сим-карты, которые работают во всех странах Европы, чтобы не волноваться о поиске местного номера. К этому же правилу нужно добавить про заряд телефона, — говорит белоруска. — Я всегда слежу, чтобы его было достаточно, а если вдруг батарея разряжается, а подключиться к сети возможности нет, то я сразу же еду по направлению к хостелу, чтобы там его зарядить и снова уехать гулять. А в этом году я еще делала список для родителей с описанием, где планирую быть. Там прописала по дням, в каких отелях буду останавливаться, все с номерами телефонов и ссылками, чтобы они имели представление о моих передвижениях.

Негласные правила Юлия завела и для общения с людьми во время поездок. По ее словам, личная безопасность всегда дороже потенциально интересной беседы.

— Если появляется даже минимальное чувство тревоги при разговоре с человеком, то я не общаюсь с ним или не делаю то, что мне предлагают. Например, когда ко мне подходят знакомиться на улицах в путешествиях, то я часто отказываю. Может, человек планировал безобидно пообщаться, но вдруг нет? Ты никогда не знаешь наверняка, что у других в голове. Хотя, когда выходишь из зоны комфорта, получаешь самые яркие эмоции и воспоминания, — рассуждает собеседница. — Знаю, звучит противоречиво, но под этим «выходом» я скорее имею в виду возможность заговорить с людьми, которые тоже живут в хостеле.

По мнению девушки, именно новые знакомства и опыт притягивают соло-путешественников в хостелы, и экономия денег не всегда играет главную роль.

— Когда я впервые останавливалась в Стамбуле, то познакомилась с парнем из Нидерландов. Помню, он очень удивился, что я остановилась в хостеле, а не в отеле, хотя приехала в страну одна. Я тогда ответила, что могу позволить себе и отель, просто не хочу. А он усмехнулся и сказал, что он тоже может, но ездит в хостелы за атмосферой. Он оказался абсолютно прав, потому что если выбрать правильное место с культурной программой, то тебе не придется совершенно ничего делать, чтобы с кем-то познакомиться, — объясняет Юлия. — Я как-то увидела фразу «ты путешествуешь в одиночку, но ты никогда не одинок», и это так, если быть открытыми миру. Например, однажды в Риме я заехала в хостел одна, а уже к вечеру там собралась большая компания из 15 человек вместе со мной. На ужин в ресторан мы заходили незнакомцами, а вышли хорошими друзьями. Мы до сих пор держим связь.

Сейчас Юлия не состоит в отношениях. И признается, что, пока у нее нет партнера, она хочет успеть попутешествовать одна вдоволь.

— Бывали моменты, когда переживала, что не могу найти партнера, но тогда я даже успокаивала себя, что взамен я могу увидеть то, что в отношениях бы не увидела. Для себя не вижу варианта оставлять партнера дома и уезжать снова в соло-поездку. Да и мне бы самой не понравилось, если бы меня так оставляли, — улыбается Юлия. — Поэтому сейчас я путешествую самостоятельно так много, насколько это возможно, а потом уже, вместе с партнером, буду перестраивать форматы своих путешествий. Возможно, стану останавливаться в отелях, где в основном и живут семьи и пары.

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