Чиновники ввели ограничения для очередной категории белорусов 3 2.09.2024, 15:32

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За кого взялись на этот раз?

Правительство утвердило список видов деятельности для ремесленников. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу Совмина.

В список разрешенной для ремесленников деятельности включили изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества, пряжи, кузнечное и кожевенное дело. В списке также изготовление бочек (бондарство), художественная обработка и роспись изделий из различных материалов. Кроме того разрешены для ремесленников изготовление и ремонт печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины, а также повозок, саней и детских санок, изделий, выполненных в лоскутной технике. Среди разрешенных есть изготовление и ремонт кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников и другой продукции.

«Если ваш вид деятельности не вошел в этот перечень, например, изготовление свадебных аксессуаров, свечей или мыла, вы сможете заниматься этим как самостоятельной профессиональной деятельностью», — говорится в сообщении правительства.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 года. Это значит, что с этой даты регистрацию в качестве ремесленников будет проводить в соответствии с новым списком.

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