Монголия может всех удивить 3 Станислав Кучер

2.09.2024, 15:40

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Путинские элиты перекрестятся и пальцем не пошевелят.

Где будет Путин 3 сентября, в день 20-й годовщины штурма школы в Беслане? Правильно, в Монголии – участвовать в торжествах по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. Прогрессивная общественность гадает: как именно Монголия будет выпутываться из непростой ситуации с ордером МУС на арест Путина?

Конечно, сейчас у Монголии есть второй со времен Чингис-хана шанс прославиться на весь мир – взять и удивить всех, выполнив решение Международного уголовного суда. Просто представьте эту картину, потратьте несколько секунд, пофантазируйте. На этом фоне померкнет вообще все от победы футбольной сборной Исландии до коронавируса. Монголия станет открытием века, туда потекут инвестиции со всей планеты, потом к ней добровольно присоединится Бурятия, и туристы со всего мира поедут отдыхать на монгольский берег Байкала… Никакие ракеты в случае, если Путина арестуют, не полетят, никакой десант не высадится, путинские элиты перекрестятся и пальцем не пошевелят, словом, такая перспектива устроила бы абсолютное большинство землян и россиян в их числе.

Станислав Кучер, Telegram

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