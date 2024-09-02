Экзотическая страна ввела дополнительный платеж для белорусов 2.09.2024, 16:06

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Это направление все чаще выбирают для зимнего отдыха.

С 1 октября для въезда в Занзибар всем туристам потребуется дополнительная страховка, это касается и граждан Беларуси.

По информации Республиканского союза туристических организаций, в последние годы белорусы все чаще выбирают Занзибар для зимнего отдыха.

Теперь им предстоит приобретать страховку стоимостью 44 доллара, действующую в течение 92 дней. Страховой полис предоставляет государственная компания Zanzibar Insurance Corporation и его необходимо оформить независимо от наличия национальной страховки.

Новая страховка включает покрытие таких рисков, как потеря багажа и документов, несчастные случаи, экстренная эвакуация и репатриация в случае смерти. Оформление полиса будет доступно также в онлайн-режиме.

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