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Мбаппе оформил первый дубль за «Реал»

  • 2.09.2024, 16:11
Мбаппе оформил первый дубль за «Реал»

25-летний футболист отличился в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился дебютным дублем за новый клуб в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».

Француз забил два гола на «Сантьяго Бернабеу», а «Реал» победил со счетом 2:0, пишет zn.ua.

Это третий гол Мбаппе за «Реал». Также 25-летний футболист отличился в матче с «Аталантой» за Суперкубок УЕФА.

«Чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, чувствовал это и тогда, когда не забивал. Для кого-то три игры — это мало, но не для меня. Но люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба и этой эмблемы», — заявил форвард после матча.

Напомним, Мбаппе выступал за ПСЖ с 2018 года после перехода из «Монако».  За этот период он принял участие в 307 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами. В июне нынешнего года «Реал» объявил о подписании Мбаппе из ПСЖ.

Килиан подписал с «Реалом» контракт до 2029 года. По сообщениям СМИ, за один сезон один из лучших футболистов мира будет зарабатывать 15 млн евро за сезон.

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