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«Это будет эпично»: Гордон анонсировал резонансные события на фронте

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  • 2.09.2024, 16:19
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«Это будет эпично»: Гордон анонсировал резонансные события на фронте

В ближайшее время Россия потерпит новые унизительные поражения.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что действия Сил обороны Украины в Курской области создали оперативное давление на российские наступления по всему фронту. Россия, вероятно, перебросила резервные части с Покровского направления в Курскую область.

Однако украинский журналист и военно-политический обозреватель Дмитрий Гордон не согласен с этой оценкой.

«В районе Покровска идут очень жестокие бои. Путин маниакально настроен на взятие этого города. Ни о каких передислокациях оттуда на Курское направление мне не известно», — заявил Гордон в ходе совместного стрима с Василием Головановым, запись которого доступна на YouTube.

Гордон также сделал интригующее заявление, предположив, что в ближайшее время Россия потерпит новые унизительные поражения в Курской области.

«На следующей неделе мы увидим целый ряд резонансных событий по Курской области. Это будет эпично. И не только по Курской. Больше ничего говорить не буду», — добавил журналист.

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