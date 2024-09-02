«Это будет эпично»: Гордон анонсировал резонансные события на фронте

«Это будет эпично»: Гордон анонсировал резонансные события на фронте1
- 2.09.2024, 16:19
- 4,570
В ближайшее время Россия потерпит новые унизительные поражения.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что действия Сил обороны Украины в Курской области создали оперативное давление на российские наступления по всему фронту. Россия, вероятно, перебросила резервные части с Покровского направления в Курскую область.
Однако украинский журналист и военно-политический обозреватель Дмитрий Гордон не согласен с этой оценкой.
«В районе Покровска идут очень жестокие бои. Путин маниакально настроен на взятие этого города. Ни о каких передислокациях оттуда на Курское направление мне не известно», — заявил Гордон в ходе совместного стрима с Василием Головановым, запись которого доступна на YouTube.
Гордон также сделал интригующее заявление, предположив, что в ближайшее время Россия потерпит новые унизительные поражения в Курской области.
«На следующей неделе мы увидим целый ряд резонансных событий по Курской области. Это будет эпично. И не только по Курской. Больше ничего говорить не буду», — добавил журналист.