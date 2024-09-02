Диетологи назвали продукты, которые омолодят кожу и улучшат ваш внешний вид 2.09.2024, 16:27

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Даже небольшие изменения в питании могут позитивно отразиться на внешности.

Состояние кожи во многом зависит от того, что мы едим. Небольшие корректировки в рационе могут существенно повысить вероятность иметь чистую и здоровую кожу. Диетологи составили список суперпродуктов, которые помогут в этом.

Об этом сообщает сайт Real Simple.

Могут ли продукты улучшить состояние кожи?

Зарегистрированный диетолог Каролина Шнайдер утверждает, что, так же как некоторые продукты могут ухудшить состояние кожи, другие могут значительно его улучшить.

Продукты, богатые цинком, такие как тыквенные семена, чечевица, фасоль и кешью, способствуют поддержанию здоровья кожи, регулируя выработку кожного жира и уменьшая воспалительные процессы.

Пища, богатая цинком, особенно полезна для устранения гормонального дисбаланса, который часто приводит к проблемам с кожей.

Цинк играет важную роль в контроле выработки кожного жира, так как он снижает уровень андрогенов (мужских гормонов), которые способствуют появлению прыщей и жирного блеска.

Для борьбы с изменением цвета кожи и рубцами полезны продукты, богатые антиоксидантами, белками и витамином C.

Такие продукты, как дикая черника, малина, листовая капуста, шпинат, брокколи и морковь, уменьшают окислительный стресс.

Диетолог выделила пять продуктов, которые помогают получить чистую кожу.

Жирная рыба

Дерматолог Макрен Алексиадес отмечает, что жирная рыба, такая как лосось и сардины, содержит множество противовоспалительных компонентов. Омега-3 жирные кислоты играют ключевую роль в поддержании липидного барьера кожи, что важно для увлажнения и защиты от вредных внешних воздействий.

Жирная рыба, добавленная в салат или приготовленная на гарнир, станет отличным выбором для поддержания чистоты кожи.

Помидоры

Помидоры не только вкусны, но и способны улучшить текстуру кожи.

Доказано, что ликопин, содержащийся в помидорах, положительно влияет на структуру и качество кожи.

«Наш организм подвержен окислительному стрессу, также известному как дисбаланс антиоксидантов, ликопин может уменьшить его негативные последствия и улучшить состояние кожи», — объясняет эксперт.

Грецкие орехи

Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами и цинком, которые необходимы для здоровья кожи.

Омега-3 помогают поддерживать увлажнение кожи, а цинк способствует заживлению повреждений. Орехи удобны в переноске и идеально подходят для перекуса в дороге.

Добавляйте горсть грецких орехов к утреннему, дневному или вечернему приему пищи, и вы заметите, как со временем кожа становится более гладкой.

Болгарский перец

Болгарский перец, особенно в сочетании с продуктами, богатыми витамином С, способствует увеличению выработки коллагена в организме.

В одной чашке нарезанного болгарского перца содержится больше витамина С, чем требуется на день.

Каротиноиды, такие как бета-каротин, присутствующие в болгарском перце, также защищают кожу от солнечных лучей, поддерживая ее здоровье и свежесть.

Семена подсолнечника

Помимо очищения кожи, питательные продукты могут защитить ее от вредных факторов окружающей среды.

Семена подсолнечника богаты витамином Е, мощным антиоксидантом, который защищает кожу от вредных воздействий и способствует ее заживлению и регенерации.

Дополнительные советы для поддержания чистоты кожи

Увлажнение

Вода — один из самых эффективных способов поддержания здоровья кожи. Употребление достаточного количества воды помогает сохранять влагу и выводить токсины из организма.

Зеленый чай также является отличным увлажняющим напитком, который уменьшает покраснения, воспаления и укрепляет барьерную функцию кожи.

Ограничение молочных продуктов

Чтобы добиться чистой кожи, не обязательно полностью отказываться от молочных продуктов, но их сокращение может помочь избежать гормонального дисбаланса, который способствует появлению прыщей и покраснений.

Молочные продукты также содержат много углеводов, которые могут негативно влиять на сальные железы кожи.

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