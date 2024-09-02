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В России горел очередной белорусский автобус

  • 2.09.2024, 16:35
В России горел очередной белорусский автобус

На этот раз в Ярославле.

В российском Ярославле загорелся автобус МАЗ белорусского производства, сообщает местный телеграм-канал «Свободный Ярославль». Инцидент произошел на остановке Комсомольская.

«Пешеход среагировал сразу, добежал до водителя и быстро потушили», — сообщает телеграм-канал.

Автобусы МАЗ горят с настораживающей частотой. Например, в 2022 году только в Санкт-Петербурге сгорели не менее шести таких автобусов белорусского производства.

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