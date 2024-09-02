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В одном из районов Беларуси нашли грибы с радионуклидами

  • 2.09.2024, 16:55
В одном из районов Беларуси нашли грибы с радионуклидами

Норма цезия-137 превышена в разы.

В Пинском районе Брестской области обнаружены грибы с повышенным содержанием радионуклидов, сообщил Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

В августе 2024 года в районе были найдены грузди с уровнем цезия-137, превышающим допустимые нормы. Как уточнили в центре, место их произрастания расположено юго-восточнее деревни Житновичи, в Житновичском лесничестве.

Согласно установленным нормам, безопасные для употребления грибы не должны содержать более 370 Бк/кг радиоактивных веществ, а черника — не более 85 Бк/кг.

В связи с этим специалисты центра призывают покупателей на рынках проверять наличие у продавцов документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, выданных лабораторией радиационного контроля.

Рекомендуется избегать покупок лесных даров на стихийных рынках и у дорог. Если вы все же приобрели такие продукты, их можно бесплатно проверить на радиацию в лабораторном отделе Пинского зонального центра.

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