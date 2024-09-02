В России задержан замкомандующего Ленинградским военным округом 2.09.2024, 17:25

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«Чистка» команды Шойгу продолжается.

Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное производство против Валерия Муминджанова, который занимает должность заместителя командующего Ленинградским военным округом. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает издание The Moscow Times.

Ранее Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Министерства обороны России и отвечал за поставку обмундирования для российских солдат, включая экипировку для боевых действий против Украины. По версии следствия, он, получив 20 миллионов российских рублей «за содействие в подписании контрактов на поставку обмундирования на сумму 1,5 миллиарда рублей с коммерческими фирмами». Генералу может грозить срок до 15 лет лишения свободы.

Валерию Муминджанову 60 лет, звание генерал-майора он получил в 2015 году. За год до этого он стал заместителем начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России, а затем возглавил департамент ресурсного обеспечения Минобороны. В 2023 году он занимал пост заместителя командующего Центральным военным округом.

The Moscow Times также отмечает, что Муминджанов стал шестым генералом из окружения экс-министра обороны Сергея Шойгу, который оказался под следствием по подозрению во взяточничестве.

Аресты экс-чиновников минобороны РФ

Ранее, 23 апреля, Следственный комитет России сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки.

26 июля стало известно об аресте генерала Дмитрия Булгакова, которого подозревают в причинении ущерба в 1,3 миллиарда рублей из-за поставок некачественных пайков в российскую армию по завышенным ценам.

5 августа задержали генерал-майора Владимира Шестерова, заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны, по делу о коррупции. Он стал пятым высокопоставленным военным из команды Шойгу, попавшей под следствие с конца апреля 2024 года.

16 августа российские СМИ обнародовали информацию о том, что из Минобороны был уволен политтехнолог Андрей Ильницкий, которого считают идеологом Шойгу и одним из авторов символа полномасштабного вторжения в Украину — буквы Z.

Наконец, 29 августа был задержан еще один экс-заместитель Шойгу, Павел Попов, обвиняемый в коррупции и мошенничестве.

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