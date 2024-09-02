Александр Мусиенко: ATACMS скоро полетят в Россию 2 2.09.2024, 17:43

2,418

Эксперт указал на признаки близкого решения.

Есть основания полагать, что решение США о разрешении применять ракеты ATACMS по территории РФ «уже на подходе». Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, в последнее время появились угрожающие тенденции: три ракеты, которыми россиянами недавно ударили по Харькову, были идентифицированы как С-300 и С-400. Они не применялись уже много недель. По мнению Мусиенко, тот факт, что враг вновь начал подтягивать установки С-300 ближе к границе, актуализирует необходимость разрешения от США на дальнобойные удары по территории России.

«Для того, чтобы защититься от ударов баллистикой, надо, чтобы была возможность ударить ATACMS, а еще лучше ракетой JASSM для самолета F-16 дальностью на 370 км. И тогда это уже гарантирует определенную зону, из которой врагу будет проблематично осуществлять атаки», - подчеркнул Мусиенко.

По его словам, временным является решение России о перемещении своих самолетов вглубь страны из-за угрозы ударов Украины по аэродромам, с которых взлетают суда, с которых враг бомбит Украину, потому что когда они не будут видеть в дальнейшем угрозы, то снова будут летать.

«Я надеюсь, что эти решения [о снятии ограничений на удары по РФ] будут. Есть основания полагать, что они уже на подходе», - подчеркнул Мусиенко. По его словам, передача украинской делегацией списка целей должна убедить американскую сторону, что Украина будет бить исключительно по военным объектам, в соответствии с требованиями международного права.

«Это решение слома шаблонов в головах тех, кто привык к доктрине ядерного сдерживания», - отмечает эксперт.

По его словам, десятилетиями было написано и сказано много о том, что нельзя переходить красные линии, потому что Россия нанесет ответный удар.

«Это сформировало целую плеяду политиков. Байден тоже вышел из тех времен и очень хорошо знает, что такое холодная война и что такое ядерное сдерживание. Поэтому они постоянно сомневаются», - отмечает Мусиенко.

По его словам, реакция руководства министерства иностранных дел государства агрессора, российских военкоров - они все истерят - свидетельствует, что они понимают, что решение будет.

«Они будто в предвкушении этого решения. Они также чувствуют, что оно будет», - сказал Мусиенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com