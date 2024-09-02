Лето продолжается: воздух в Беларуси прогреется местами до +33°С 1 2.09.2024, 18:07

Прогноз погоды на неделю.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 3 сентября, воздух в середине дня на большей части территории Беларуси прогреется до +28..+30°С. Существенных осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха будет +12..+17°С в зависимости от региона страны.

До конца недели, по предварительному прогнозу, аномально теплая для этого времени года погода сохранится.

Максимальная температура воздуха в среду-пятницу в дневные часы будут от +29°С до +33°С. В утренние часы прогнозируются туманы и влажность воздуха до 60%, осадков не ожидается.

Согласно долгосрочному прогнозу, на следующих выходных в Беларуси также будет по-летнему жарко — до +28..+30°С.

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