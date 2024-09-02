закрыть
2 сентября 2024, понедельник, 18:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лето продолжается: воздух в Беларуси прогреется местами до +33°С

1
  • 2.09.2024, 18:07
Лето продолжается: воздух в Беларуси прогреется местами до +33°С

Прогноз погоды на неделю.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 3 сентября, воздух в середине дня на большей части территории Беларуси прогреется до +28..+30°С. Существенных осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха будет +12..+17°С в зависимости от региона страны.

До конца недели, по предварительному прогнозу, аномально теплая для этого времени года погода сохранится.

Максимальная температура воздуха в среду-пятницу в дневные часы будут от +29°С до +33°С. В утренние часы прогнозируются туманы и влажность воздуха до 60%, осадков не ожидается.

Согласно долгосрочному прогнозу, на следующих выходных в Беларуси также будет по-летнему жарко — до +28..+30°С.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин