Лето продолжается: воздух в Беларуси прогреется местами до +33°С

Лето продолжается: воздух в Беларуси прогреется местами до +33°С1
- 2.09.2024, 18:07
Прогноз погоды на неделю.
По прогнозу синоптиков, во вторник, 3 сентября, воздух в середине дня на большей части территории Беларуси прогреется до +28..+30°С. Существенных осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха будет +12..+17°С в зависимости от региона страны.
До конца недели, по предварительному прогнозу, аномально теплая для этого времени года погода сохранится.
Максимальная температура воздуха в среду-пятницу в дневные часы будут от +29°С до +33°С. В утренние часы прогнозируются туманы и влажность воздуха до 60%, осадков не ожидается.
Согласно долгосрочному прогнозу, на следующих выходных в Беларуси также будет по-летнему жарко — до +28..+30°С.