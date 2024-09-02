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Путин прибыл в Монголию

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  • 2.09.2024, 18:06
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Путин прибыл в Монголию

Евросоюз напомнил Монголии об ордере на арест диктатора РФ.

Диктатор РФ Владимир Путин прибыл в Монголию 2 сентября. Визит приурочен к 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом в страну Путина, сообщила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали.

«Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее, существует ордер на арест Владимира Путина», — заявил он.

Массрали напомнила, что Монголия ратифицировала Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС) — в 2002 году. Те страны, которые признают юрисдикцию МУС, должны будут выполнить предписание ордера в случае приезда Путина.

«Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии», — заключила Массрали.

МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию с 24 февраля 2022 года.

По информации Bloomberg, власти Монголии пообещали Путину, что не арестуют его во время визита.

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