В одной из школ Барановичского района в первый класс пошла всего одна ученица

В одной из школ Барановичского района в первый класс пошла всего одна ученица1
- 2.09.2024, 18:17
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Директор рассказала, как для нее организуют учебу.
В Почаповской средней школе Барановичского района 2 сентября звонок прозвенел для единственной первоклассницы, сообщила БелТА директор учреждения образования Валентина Скороход.
В первый класс зачислили Викторию Голубь.
— Сегодня у нас была линейка. Все внимание было ей, — рассказала Валентина Скороход.
Виктория не будет учиться в одиночестве. Некоторые ее занятия будут организованы с третьеклассниками, их трое.
— Обучение в малокомплектных классах, как репетиторство. Учитель будет работать с ней одной по всем основным предметам: русскому и белорусскому языкам, математике, «Человек и мир». А вот на трудовое обучение, изобразительное искусство, музыку, физическую культуру первоклассница будет ходить совместно с третьим классом. Так у нас строится обучение, — пояснила директор Почаповской школы.