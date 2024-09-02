Финская атомная электростанция начала переход с российского топлива на американское
- 2.09.2024, 18:29
Первая партия ядерного топлива уже загружена.
Финская государственная энергетическая компания Fortum начала использовать ядерное топливо американской компании Westinghouse Electric, чтобы заменить российские поставки. Об этом сообщает пресс-служба Fortum.
«Первая партия ядерного топлива Westinghouse Electric Company была загружена на АЭС «Ловииса» компании Fortum во время ее ежегодной остановки в августе», – заявили в компании.
Атомная электростанция «Ловииса» в Финляндии зависела от ядерного топлива дочерней компании Росатома – «ТВЭЛ». После начала полномасштабной войны в Украине Fortum начал искать замену российскому топливу.
Два ядерных реактора компании Fortum в Ловиисе обеспечивают около 10% общего производства электроэнергии в Финляндии.
«Впервые в истории АЭС «Ловииса» у нас есть полностью западное топливо», – сказал руководитель отдела ядерной генерации Fortum Петра Лундстром.
Генеральный директор Fortum Маркус Раурамо заявил в понедельник, что компания будет уважать свои контракты с ТВЭЛ, действующие до 2027 и 2030 годов.