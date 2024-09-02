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Финская атомная электростанция начала переход с российского топлива на американское

  • 2.09.2024, 18:29
Финская атомная электростанция начала переход с российского топлива на американское

Первая партия ядерного топлива уже загружена.

Финская государственная энергетическая компания Fortum начала использовать ядерное топливо американской компании Westinghouse Electric, чтобы заменить российские поставки. Об этом сообщает пресс-служба Fortum.

«Первая партия ядерного топлива Westinghouse Electric Company была загружена на АЭС «Ловииса» компании Fortum во время ее ежегодной остановки в августе», – заявили в компании.

Атомная электростанция «Ловииса» в Финляндии зависела от ядерного топлива дочерней компании Росатома – «ТВЭЛ». После начала полномасштабной войны в Украине Fortum начал искать замену российскому топливу.

Два ядерных реактора компании Fortum в Ловиисе обеспечивают около 10% общего производства электроэнергии в Финляндии.

«Впервые в истории АЭС «Ловииса» у нас есть полностью западное топливо», – сказал руководитель отдела ядерной генерации Fortum Петра Лундстром.

Генеральный директор Fortum Маркус Раурамо заявил в понедельник, что компания будет уважать свои контракты с ТВЭЛ, действующие до 2027 и 2030 годов.

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