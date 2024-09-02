На некоторые районы Минска обрушился мощный ливень 2.09.2024, 18:42

Кое-где даже заметили град.

Сильный дождь застал врасплох некоторые районы Минска. В отдельных местах так и вовсе начался град, передает «Онлайнер».

В Лошице и Курасовщине, например, на землю падают немаленькие куски льда. Покидать укрытие точно не рекомендуется.

В центральной части столицы тоже не все спокойно, хотя таких бесчинств, как на видео выше, вроде бы не наблюдается.

Некоторым водителям, похоже, дождь так сильно мешает обзору, что они и не замечают, как оказываются на встречной полосе.

На улице Кижеватова возле кольцевой автомобили так и вовсе немного поплыли. В «Минсктрансе» даже сообщают, что «с 17:06 в связи с погодными условиями на улице Кижеватова, 86 в обоих направлениях остановлено движение автобусных маршрутов № 7а, 88с, 104, 134с, 413, 429. Движение организовано по МКАД, улице Казинца».

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