На некоторые районы Минска обрушился мощный ливень
- 2.09.2024, 18:42
Кое-где даже заметили град.
Сильный дождь застал врасплох некоторые районы Минска. В отдельных местах так и вовсе начался град, передает «Онлайнер».
В Лошице и Курасовщине, например, на землю падают немаленькие куски льда. Покидать укрытие точно не рекомендуется.
В центральной части столицы тоже не все спокойно, хотя таких бесчинств, как на видео выше, вроде бы не наблюдается.
Некоторым водителям, похоже, дождь так сильно мешает обзору, что они и не замечают, как оказываются на встречной полосе.
На улице Кижеватова возле кольцевой автомобили так и вовсе немного поплыли. В «Минсктрансе» даже сообщают, что «с 17:06 в связи с погодными условиями на улице Кижеватова, 86 в обоих направлениях остановлено движение автобусных маршрутов № 7а, 88с, 104, 134с, 413, 429. Движение организовано по МКАД, улице Казинца».