Зеленский: В Курской области ВСУ захватили в плен более 600 российских военных

Зеленский: В Курской области ВСУ захватили в плен более 600 российских военных1
- 2.09.2024, 18:46
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Президент Украины рассказал об операции на территории РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, заявил, что благодаря операции в Курской области Украина захватила в плен более 600 российских военных для обмена.
«У нас есть обмены из-за того, что у нас есть кого обменивать на наших парней и девушек, которые находятся в плену. Мы захватили более 600 человек [в ходе Курской операции], и есть кем менять наших», — сказал глава государства во время брифинга в Запорожье.
Также, по словам Зеленского, РФ перебросила в Курскую область «достаточно большое количество» военных из Запорожской области.