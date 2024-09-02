Сын Бекхэма решил завязать с футбольной карьерой ради другой профессии

Сын Бекхэма решил завязать с футбольной карьерой ради другой профессии3
- 2.09.2024, 18:58
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Ромео Бекхэм играл в английском «Брентфорде».
Ромео Бекхэм, сын легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма, не будет продолжать футбольную карьеру.
Об этом сообщает The Sun.
Ромео играл в молодежной команде «Интер» Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, а затем был приглашен в «Брентфорд». В июне английский клуб предложил 22-летнему полузащитнику новый контракт, однако он отклонил предложение.
Как отмечает источник, Ромео решил сосредоточиться на карьере в моде.
Он имеет богатый опыт работы с популярными изданиями в качестве фотомодели и намерен продолжить это занятие. Кроме того, Ромео имеет контракт с брендом Puma на 1.2 миллиона фунтов и сотрудничает с некоторыми модельными агентствами.