закрыть
2 сентября 2024, понедельник, 20:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сын Бекхэма решил завязать с футбольной карьерой ради другой профессии

3
  • 2.09.2024, 18:58
  • 1,986
Сын Бекхэма решил завязать с футбольной карьерой ради другой профессии
Ромео Бекхэм

Ромео Бекхэм играл в английском «Брентфорде».

Ромео Бекхэм, сын легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма, не будет продолжать футбольную карьеру.

Об этом сообщает The Sun.

Ромео играл в молодежной команде «Интер» Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, а затем был приглашен в «Брентфорд». В июне английский клуб предложил 22-летнему полузащитнику новый контракт, однако он отклонил предложение.

Как отмечает источник, Ромео решил сосредоточиться на карьере в моде.

Он имеет богатый опыт работы с популярными изданиями в качестве фотомодели и намерен продолжить это занятие. Кроме того, Ромео имеет контракт с брендом Puma на 1.2 миллиона фунтов и сотрудничает с некоторыми модельными агентствами.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин