В Минске 7 и 8 сентября перекроют центр города

В Минске 7 и 8 сентября перекроют центр города1
- 2.09.2024, 19:25
Из-за полумарафона.
7 и 8 сентября в связи с проведением в столице Минского полумарафона, ГАИ перекроет часть улиц в центре города.
Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Начнут перекрывать движение уже 7 сентября. С 16 часов субботы по 16 часов воскресенья нельзя будет проехать по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова.
С 7 до 13 часов 8 сентября (воскресенье) движение транспорта запретят на следующих участках дорог:
по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы включительно;
по улице Киселева от улицы Красной до площади Победы;
по местному проезду проспекта Независимости от улицы Киселева до улицы Коммунистической;
по улице Коммунистической от местного проезда по проспекту Независимости до улицы Куйбышева;
по улице Куйбышева от улицы Коммунистической до улицы Янки Купалы;
по улице Янки Купалы от улицы Куйбышева до улицы Максима Богдановича;
по улице Сторожевской;
по проспекту Машерова от улицы Сторожевской до проспекта Победителей;
по проспекту Победителей от улицы Орловской до улицы Ленина;
по улице Ленина от проспекта Победителей до улицы Интернациональной.
С 7 до 14 часов движение будет перекрыто по:
улице Свердлова от улицы Кирова до проспекта Независимости;
проспекту Независимости от улицы Свердлова до улицы Янки Купалы;
улице Ленина от улицы Интернациональной до проспекта Независимости.
С 7 до 15 часов нельзя ехать по:
улице Свердлова от улицы Кирова до улицы Ульяновской;
четной стороне улицы Ульяновской от улицы Свердлова до улицы Ленина.
С 7 до 16 часов недоступна для движения будет улица Кирова от улицы Ленина до улицы Комсомольской.
С 12 до 14 часов закроют улицу Янки Купалы от проспекта Независимости до улицы Интернациональной и улицу Интернациональная от улицы Янки Купалы до улицы Ленина.