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В Минске 7 и 8 сентября перекроют центр города

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  • 2.09.2024, 19:25
В Минске 7 и 8 сентября перекроют центр города

Из-за полумарафона.

7 и 8 сентября в связи с проведением в столице Минского полумарафона, ГАИ перекроет часть улиц в центре города.

Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Начнут перекрывать движение уже 7 сентября. С 16 часов субботы по 16 часов воскресенья нельзя будет проехать по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова.

С 7 до 13 часов 8 сентября (воскресенье) движение транспорта запретят на следующих участках дорог:

по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы включительно;

по улице Киселева от улицы Красной до площади Победы;

по местному проезду проспекта Независимости от улицы Киселева до улицы Коммунистической;

по улице Коммунистической от местного проезда по проспекту Независимости до улицы Куйбышева;

по улице Куйбышева от улицы Коммунистической до улицы Янки Купалы;

по улице Янки Купалы от улицы Куйбышева до улицы Максима Богдановича;

по улице Сторожевской;

по проспекту Машерова от улицы Сторожевской до проспекта Победителей;

по проспекту Победителей от улицы Орловской до улицы Ленина;

по улице Ленина от проспекта Победителей до улицы Интернациональной.

С 7 до 14 часов движение будет перекрыто по:

улице Свердлова от улицы Кирова до проспекта Независимости;

проспекту Независимости от улицы Свердлова до улицы Янки Купалы;

улице Ленина от улицы Интернациональной до проспекта Независимости.

С 7 до 15 часов нельзя ехать по:

улице Свердлова от улицы Кирова до улицы Ульяновской;

четной стороне улицы Ульяновской от улицы Свердлова до улицы Ленина.

С 7 до 16 часов недоступна для движения будет улица Кирова от улицы Ленина до улицы Комсомольской.

С 12 до 14 часов закроют улицу Янки Купалы от проспекта Независимости до улицы Интернациональной и улицу Интернациональная от улицы Янки Купалы до улицы Ленина.

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