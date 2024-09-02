На выезде из Беларуси в Польшу установят пост скорой медпомощи

На выезде из Беларуси в Польшу установят пост скорой медпомощи1
- 2.09.2024, 19:37
Работа медиков будет организована в круглосуточном режиме.
На территории зоны ожидания пункта пункта «Брест» будет работать пост скорой медицинской помощи. Соответствующее решение принял Брестский горсовет «депутатов».
Первая бригада скорой помощи приступит к дежурству в 00.00 3 сентября. Работа медиков будет организована в круглосуточном режиме.
По данным Госпогранкомитета на 18.00 2 сентября, выезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидало 350 легковых автомобилей и семь автобусов.