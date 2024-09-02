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На выезде из Беларуси в Польшу установят пост скорой медпомощи

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  • 2.09.2024, 19:37
На выезде из Беларуси в Польшу установят пост скорой медпомощи

Работа медиков будет организована в круглосуточном режиме.

На территории зоны ожидания пункта пункта «Брест» будет работать пост скорой медицинской помощи. Соответствующее решение принял Брестский горсовет «депутатов».

Первая бригада скорой помощи приступит к дежурству в 00.00 3 сентября. Работа медиков будет организована в круглосуточном режиме.

По данным Госпогранкомитета на 18.00 2 сентября, выезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидало 350 легковых автомобилей и семь автобусов.

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