Минчанка пожаловалась на плесень в продукции известного молочного бренда страны 2.09.2024, 20:21

Видео.

Жительница Минска пожаловалась на качество йогурта «Суперкид» известного белорусского бренда «Савушкин продукт». Она обнаружила в продукте плесень, видео женщина опубликовала в TikTok, передает «Зеркало».

«Открыла ребенку йогурт. Всегда покупали их детям. Старшая дочь открывает сама, какова вероятность, что это не первый случай? Срок годности до 12 сентября. Такой же второй уже был с творожной массой и запахом кислятины», — рассказала она.

На кадрах видна дата выпуска: 8 августа 2024 года, а годен продукт до 12 сентября. Женщина отметила, что йогурт покупался в разных магазинах, вероятно, чтобы сразу отмести версию о том, что торговые объекты не соблюдали условия хранения.

Тем временем на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что в течение этого лета все чаще стали встречать плесень в продуктах этого бренда.

Так, одна из покупательниц опубликовала фото сыра «Брест-Литовского» с ароматом топленого молока, на котором появилась плесень. Женщина отметила, что купила продукт в «Яндекс.Лавке». Она предположила, что были нарушены условия хранения.

Другая покупательница сообщила, что в греческом йогурте от «Савушкина», который покупает давно, нашла плесень. Она также опубликовала видео продукта, где видна дата производства, срок годности (еще не истек, видео опубликовано 4 июля, а на упаковке указано, что йогурт годен до 11 июля).

«Много лет покупаю йогурт греческий от Савушкина продукт. В последнее время стал попадаться с плесенью!!! Вот и сегодня открыла, там плесень! Срок годности до 11.07.2024. Я просто больше не буду покупать эту продукцию!» — высказала свое возмущение покупательница.

Еще одна женщина пожаловалась на плесень в твороге мягком этого же производителя.

Тем временем ответы от имени компании на такие претензии примерно одинаковые. Пользователям обещают провести производственное расследование и предлагают обращаться на горячую линию на сайте компании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com