закрыть
2 сентября 2024, понедельник, 20:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка пожаловалась на плесень в продукции известного молочного бренда страны

  • 2.09.2024, 20:21
Минчанка пожаловалась на плесень в продукции известного молочного бренда страны

Видео.

Жительница Минска пожаловалась на качество йогурта «Суперкид» известного белорусского бренда «Савушкин продукт». Она обнаружила в продукте плесень, видео женщина опубликовала в TikTok, передает «Зеркало».

«Открыла ребенку йогурт. Всегда покупали их детям. Старшая дочь открывает сама, какова вероятность, что это не первый случай? Срок годности до 12 сентября. Такой же второй уже был с творожной массой и запахом кислятины», — рассказала она.

На кадрах видна дата выпуска: 8 августа 2024 года, а годен продукт до 12 сентября. Женщина отметила, что йогурт покупался в разных магазинах, вероятно, чтобы сразу отмести версию о том, что торговые объекты не соблюдали условия хранения.

Тем временем на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что в течение этого лета все чаще стали встречать плесень в продуктах этого бренда.

Так, одна из покупательниц опубликовала фото сыра «Брест-Литовского» с ароматом топленого молока, на котором появилась плесень. Женщина отметила, что купила продукт в «Яндекс.Лавке». Она предположила, что были нарушены условия хранения.

Другая покупательница сообщила, что в греческом йогурте от «Савушкина», который покупает давно, нашла плесень. Она также опубликовала видео продукта, где видна дата производства, срок годности (еще не истек, видео опубликовано 4 июля, а на упаковке указано, что йогурт годен до 11 июля).

«Много лет покупаю йогурт греческий от Савушкина продукт. В последнее время стал попадаться с плесенью!!! Вот и сегодня открыла, там плесень! Срок годности до 11.07.2024. Я просто больше не буду покупать эту продукцию!» — высказала свое возмущение покупательница.

Еще одна женщина пожаловалась на плесень в твороге мягком этого же производителя.

Тем временем ответы от имени компании на такие претензии примерно одинаковые. Пользователям обещают провести производственное расследование и предлагают обращаться на горячую линию на сайте компании.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин