Белорусский пловец Игорь Бокий стал 20-кратным чемпионом Паралимпийских игр

Белорусский пловец Игорь Бокий стал 20-кратным чемпионом Паралимпийских игр2
- 2.09.2024, 20:35
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В понедельник белорус победил на дистанции 50 метров вольным стилем.
Белорус Игорь Бокий стал 20-кратным чемпионом Паралимпийских игр. В Париже он выиграл уже четыре золотые медали. В понедельник Бокий победил на дистанции 50 метров вольным стилем. Его время — 23.65. Серебро — у украинца Ильи Еременко (23.77), бронза — у еще одного украинца Алексея Вирченко (23.85).
Ранее он был первым на дистанциях 100 метров баттерфляем, 100 метров на спине и 400 метров вольным стилем.
Игорю Бокию 30 лет. На Паралимпиаде он выступает в категории S13 (среди атлетов с нарушениями зрения). Бокий впервые выступил на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне, завоевал 5 золотых медалей и одно серебро. В 2016-м в Рио-де-Жанейро были 6 золотых медалей и одна бронза. С Паралимпиады в Токио белорусский пловец привез 5 золотых наград. Всего — 22 медали.