Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot3
- 2.09.2024, 20:43
Теперь передачу ЗРК Киеву должен одобрить парламент страны.
Верхняя палата румынского парламента, Сенат, в понедельник, 2 сентября, одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, пишет Digi24.
За правительственный законопроект о передаче Украине системы ПВО проголосовал 101 румынский сенатор, 13 высказались против и еще два – воздержались.
Председатель комитета по вопросам обороны Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату – Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.
Паулюк подчеркнула, что передача зенитно-ракетного комплекса Patriot «не означает, что Румыния останется без защиты», потому что у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два – приняли на вооружение и еще три – вскоре прибудут.