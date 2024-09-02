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Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

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  • 2.09.2024, 20:43
Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

Теперь передачу ЗРК Киеву должен одобрить парламент страны.

Верхняя палата румынского парламента, Сенат, в понедельник, 2 сентября, одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, пишет Digi24.

За правительственный законопроект о передаче Украине системы ПВО проголосовал 101 румынский сенатор, 13 высказались против и еще два – воздержались.

Председатель комитета по вопросам обороны Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату – Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

Паулюк подчеркнула, что передача зенитно-ракетного комплекса Patriot «не означает, что Румыния останется без защиты», потому что у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два – приняли на вооружение и еще три – вскоре прибудут.

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