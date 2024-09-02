Гомельские рыбаки выловили 75-килограммового сома в Припяти 7 2.09.2024, 20:56

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Посмотрите, как они затаскивали его в свою лодку.

Гомельские рыбаки выловили сома весом 75 килограмм. Видео их сражения с огромной рыбой опубликовал телеграм-канал «Гомель. Главное!»

Трофей мужчины добыли в районе деревни Снядин на реке Припять.

Как отметили рыбаки, сражение с рыбой продолжалось около двух часов. В итоге им все же удалось затащить сома к себе в лодку и доставить на берег.

Напомним, в июле этого года двухметрового сома весом 75 кг выловили в Немане. А в 2013 году гомельчанин выловил рыбу весом 62 килограмма и 185 сантиметров в длину.

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