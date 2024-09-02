В Сети завирусился ролик с реакцией кассирши из Бреста на подарок от покупателя 2 2.09.2024, 21:14

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Видео.

В TikTok завирусился ролик с реакцией кассирши из Бреста на подарок от покупателя. Оказалось, что женщину знают в Бресте и называют одной из самых приятных и милых кассирш в городе, пишет CityDog.

Видео, которое называется «Лучшая кассирша Бреста», сняло в одном из магазинов сети Green. Автор видео пишет, что женщина известна многим брестчанам как одна из самых отзывчивых работниц.

Судя по ролику, женщина и правда очень внимательная и добродушная в общении с покупателями, а в ответ на попытку подарить ей шоколадку смущается и отказывается, ссылаясь на то, что на работе принимать подарки запрещено.

У видео уже 300 тысяч просмотров и десять тысяч лайков, но самое интересное в комментариях. Оказывается, эту женщину по имени Татьяна знают в Бресте и каждый раз радуются ее доброте:

«Татьяна — добрый и искренний человек».

«Ой, я ее просто обожаю, готова километр очереди отстоять, чтобы она обслужила».

«С ней так приятно. Я очень радуюсь, когда прихожу к ней на кассу. Добрая, милая. Очень приятная».

«Она добрейшей души человек. Каждый раз к каждому покупателю относится внимательно, с заботой и любовью. Таких людей на планете почти нет».

«Самый лучший кассир в городе Бресте».

«Десять лет назад, еще студентом, ходил только к ней на кассу».

«Невероятная. Всегда стараюсь к ней стать, всегда после нее настроение просто вау».

И это только часть комментариев — всего их под видео уже почти 800.

Пресс-служба сети тоже отметилась в комментариях: «Нам очень приятно, что в нашем коллективе есть такие специалисты».

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