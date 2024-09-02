закрыть
2 сентября 2024, понедельник, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фон дер Ляйен создаст отдельную должность еврокомиссара по вопросам расширения ЕС

  • 2.09.2024, 21:52
Фон дер Ляйен создаст отдельную должность еврокомиссара по вопросам расширения ЕС
Урсула фон дер Ляйен

Вопрос расширения вернулся на первое место в политической повестке дня Евросоюза.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом составе исполнительного органа ЕС появится отдельная должность комиссара по вопросам расширения.

Об этом она сказала в речи на стратегическом форуме в словенском городе Блед, сообщает «Европейская правда».

Фон дер Ляйен подчеркнула, что во время ее первого срока на посту главы Еврокомиссии «вопрос расширения вернулся на первое место в нашей политической повестке дня», и в этом не последнюю роль сыграла полномасштабная российская война против Украины.

«Мы стремимся к сильной, конкурентоспособной и безопасной Европе, она охватывает Западные Балканы, а также Украину и Молдову в нашем Европейском Союзе и всех тех, чьи европейские стремления соответствуют их действиям», – отметила она.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС – это «сообщество демократий», поэтому и странам, которые стремятся стать ее частью, придется воплотить необходимые реформы и решить двусторонние споры.

«Я хочу, чтобы наша работа (по расширению. – Ред.) еще больше ускорилась. В следующем составе Комиссии расширение должно стать постоянной работой, которая позволит уделять ему полное внимание. Именно поэтому я назначу специального комиссара по вопросам расширения. Давайте писать историю вместе», – объявила фон дер Ляйен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин