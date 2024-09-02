Фон дер Ляйен создаст отдельную должность еврокомиссара по вопросам расширения ЕС
- 2.09.2024, 21:52
Вопрос расширения вернулся на первое место в политической повестке дня Евросоюза.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом составе исполнительного органа ЕС появится отдельная должность комиссара по вопросам расширения.
Об этом она сказала в речи на стратегическом форуме в словенском городе Блед, сообщает «Европейская правда».
Фон дер Ляйен подчеркнула, что во время ее первого срока на посту главы Еврокомиссии «вопрос расширения вернулся на первое место в нашей политической повестке дня», и в этом не последнюю роль сыграла полномасштабная российская война против Украины.
«Мы стремимся к сильной, конкурентоспособной и безопасной Европе, она охватывает Западные Балканы, а также Украину и Молдову в нашем Европейском Союзе и всех тех, чьи европейские стремления соответствуют их действиям», – отметила она.
Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС – это «сообщество демократий», поэтому и странам, которые стремятся стать ее частью, придется воплотить необходимые реформы и решить двусторонние споры.
«Я хочу, чтобы наша работа (по расширению. – Ред.) еще больше ускорилась. В следующем составе Комиссии расширение должно стать постоянной работой, которая позволит уделять ему полное внимание. Именно поэтому я назначу специального комиссара по вопросам расширения. Давайте писать историю вместе», – объявила фон дер Ляйен.