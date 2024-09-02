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Миллиардерша с белорусским паспортом вошла в топ-5 самых богатых женщин России

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  • 2.09.2024, 22:12
  • 6,534
Миллиардерша с белорусским паспортом вошла в топ-5 самых богатых женщин России
Наталья Луценко

Forbes оценил ее состояние в $1,25 млрд.

62-летняя гражданка Беларуси Наталья Луценко, которая с конца 1990-х живет в России, включена в топ-20 самых богатых женщин соседней страны. Автор исследования — журнал Forbes — оценил ее состояние в 1,25 млрд долларов. Это пятое место в рейтинге, пишет издание «Белорусы и рынок».

Выше нее только Татьяна Бакальчук (5,5 млрд долларов, Wildberries), Татьяна Литвиненко (2,45 млрд, «Фосагро»), Варвара Скоч (2,2 млрд, USM) и Елена Батурина (1,3 млрд, Inteco Management).

Наталья Луценко является совладелицей 50% доли в одном из крупнейших в Европе переработчиков семян масличных культур — Группе компаний «Содружество». Остальные 50% холдинга, головной офис которого расположен в городе Светлый Калининградской области, принадлежат ее супругу Александру Луценко.

По итогам 2023 года Александр Луценко занял первое место в топ-100 успешных бизнесменов Беларуси по версии портала «Белорусы и рынок» и вернулся в рейтинг миллиардеров глобального Forbes. Отметим, что составители этих рейтингов долю супруги включали в его капитал.

Наталья Луценко не публичная бизнесвумен. Ее профиль — единственный в рейтинге Forbes, у которого отсутствует фотография.

По информации, которой располагает «Белорусы и рынок», бизнес с супругом они начали в 1994-м в Минске. В нем также некоторое время участвовал и брат Натальи Луценко.

Компания «Содружество» достаточно быстро стала одним из крупнейшим импортером кормов в страны бывшего СССР. В начале 2000-х построила в России завод по производству белковых добавок и концентратов «Рыбфлотпром», инвестировала в Украине и Дании.

В середине 2000-х семья Луценко решила сконцентрироваться на переработке масличных культур и реализации получаемых из них продуктов. Для этого «Содружество» продала непрофильные активы и построила огромный перерабатывающий комплекс в Светлом. Туда же из Минска переехал головной офис группы.

В 2000-2010-х Луценко скупали производственные активы в Южной Америке, формировали один из крупнейших в России специализированных парков вагонов для перевозки кормов и международную дистрибьюторскую сеть. В течение 2012-2016 годов 10% акций ГК «Содружество» принадлежали японскому трейдеру Mitsui.

Особенно на раннем этапе значительную часть топ-менеджеров в структурах «Содружества» составляли выходцы из Беларуси. «Содружество» в конце 2000-х пыталось построить завод и в нашей стране. Для этого ей выделили площадку рядом с Лидой. Но удалось запустить производство в другом месте.

В течение 2014-2018 годов в Сморгони был возведен огромный агрологистический хаб с маслоэкстракционным заводом, который производит рапсовые и соевые масла, рапсовый, соевый, льняной шрот и лецитин. Сморгонским комплексом управляет компания «Белагротерминал».

В 2019 году ГК «Содружество» построила новый офис в элитном районе Минска, а также обзавелась несколькими сотнями хопперов для железнодорожных перевозок. Парк находится в введении компании «Содружество Транс-Агро».

В структуру «Содружество-Бел» также входит трейдинговая компания «Первая протеиновая». А в этом году семья Луценко приобрела еще один агрологистический комплекс — компанию «Инфида» в Пуховичском районе.

В 2023 году группа провела реструктуризацию, разделив бизнес на три части по географическому признаку: российские, белорусские и международные активы.

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