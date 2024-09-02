Ученый из Кембриджа раскритиковал идею о вреде любой дозировки алкоголя 13 2.09.2024, 22:23

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По его словам, употребление алкоголя в небольших количествах приносит пользу для здоровья.

Ученый из Кембриджского университета, почетный профессор статистики в Кембриджском университете в Великобритании Дэвид Шпигельхальтер заявил, что связь между алкоголем и ранней смертью преувеличена. Об этом он сообщил в ходе программы BBC World Service «Цепочка питания».

«Честно говоря, меня раздражает, когда преувеличивают вред от уровня потребления даже в малых количествах, особенно с такими утверждениями, как «нет безопасной дозы», — сказал Дэвид Шпигельхальтер.

Как указывает The Dinks Business, Дэвид Шпигельхальтер — статистик, который стал всемирно известным после анализа данных о Covid. На этот раз ученый заявил, что нет убедительных доказательств о том, что существуют серьезные риски для здоровья от употребления алкоголя. По его мнению, риски от одной бутылки пива или бокала вина в день для продолжительности жизни не выше, чем риски, сопровождаемые вождением автомобиля или употреблением бекона.

Шпигельхальтер убежден, что, согласно исследованиям, употребление алкоголя в небольших количествах приносит пользу для здоровья. Обсуждая рекомендации по потреблению алкоголя в количестве не более двух напитков в неделю, он назвал это и «борьбой с несуществующей проблемой».

Шпигельхальтер также подчеркнул важный компонент психического здоровья, который часто упускается из виду в обсуждениях об алкоголе. По его мнению, социальный аспект никогда не упоминается в этих обсуждениях.

Официальная позиция Всемирной организации здравоохранения сводится к тому, не существует безопасных доз алкоголя. При этом представители организации говорят о том, что небезопасным является употребление любого напитка, содержащего алкоголь.

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