закрыть
2 сентября 2024, понедельник, 23:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученый из Кембриджа раскритиковал идею о вреде любой дозировки алкоголя

13
  • 2.09.2024, 22:23
  • 2,776
Ученый из Кембриджа раскритиковал идею о вреде любой дозировки алкоголя

По его словам, употребление алкоголя в небольших количествах приносит пользу для здоровья.

Ученый из Кембриджского университета, почетный профессор статистики в Кембриджском университете в Великобритании Дэвид Шпигельхальтер заявил, что связь между алкоголем и ранней смертью преувеличена. Об этом он сообщил в ходе программы BBC World Service «Цепочка питания».

«Честно говоря, меня раздражает, когда преувеличивают вред от уровня потребления даже в малых количествах, особенно с такими утверждениями, как «нет безопасной дозы», — сказал Дэвид Шпигельхальтер.

Как указывает The Dinks Business, Дэвид Шпигельхальтер — статистик, который стал всемирно известным после анализа данных о Covid. На этот раз ученый заявил, что нет убедительных доказательств о том, что существуют серьезные риски для здоровья от употребления алкоголя. По его мнению, риски от одной бутылки пива или бокала вина в день для продолжительности жизни не выше, чем риски, сопровождаемые вождением автомобиля или употреблением бекона.

Шпигельхальтер убежден, что, согласно исследованиям, употребление алкоголя в небольших количествах приносит пользу для здоровья. Обсуждая рекомендации по потреблению алкоголя в количестве не более двух напитков в неделю, он назвал это и «борьбой с несуществующей проблемой».

Шпигельхальтер также подчеркнул важный компонент психического здоровья, который часто упускается из виду в обсуждениях об алкоголе. По его мнению, социальный аспект никогда не упоминается в этих обсуждениях.

Официальная позиция Всемирной организации здравоохранения сводится к тому, не существует безопасных доз алкоголя. При этом представители организации говорят о том, что небезопасным является употребление любого напитка, содержащего алкоголь.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин