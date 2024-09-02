Появился спутниковый снимок нефтебазы в Ростовской области после пожара 1 2.09.2024, 22:54

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Горела 16 дней.

В Пролетарске Ростовской области завершился пожар на нефтебазе, который длился более двух недель. Появился спутниковый снимок.

Об этом сообщает «Радио Свобода» в Telegram.

Издание сравнило спутниковые снимки до удара (16 августа) и после того, как закончили тушить пожар (2 сентября).

Можно заметить, что в результате пожара сильно выгорело большое количество резервуаров.

По информации журналистов, всего было повреждено более 30 резервуаров, в каждом из которых может быть до 500 кубических метров топлива.

Местные власти утверждают, что во время тушения пожара пострадали 49 спасателей.

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