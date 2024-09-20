ВОЗ признала Иорданию первой избавившейся от проказы страной 20.09.2024, 3:04

Сегодня лепра встречается более чем в 120 странах.

Иордания стала первой в мире страной, которая официально признана избавившейся от проказы (лепры), сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Ликвидация в Иордании этого древнего заболевания является исторической вехой в области общественного здравоохранения и огромным успехом по ликвидации проказы во всем мире», — заявила региональный директор ВОЗ по Юго-Восточной Азии Сайма Вазед. Она возглавляет Глобальную программу ВОЗ по борьбе с проказой.

Проказа (болезнь Хансена) — хроническое инфекционное заболевание, которое вызывают микобактерии лепры. Болезнь «поражает кожу, периферические нервы, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз». Повреждения могут стать необратимыми при отсутствии лечения. Предотвратить это может ранняя диагностика. Бактерии лепры передаются воздушно-капельным путем.

Лепра известна еще со времен древних цивилизаций, представители которых оставили упоминание о болезни в письменных источниках.

По данным ВОЗ, сегодня проказа встречается более чем в 120 странах, в основном в Юго‑Восточной Азии. Ежегодно поступают сообщения о более чем 200 тыс. случаях заболевания лепрой.

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