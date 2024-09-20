ЕС даст пострадавшим от наводнений странам доступ к 10 млрд евро 20.09.2024, 5:32

Урсула фон дер Ляйен

Об этом сообщила глава Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предоставление доступа к 10 млрд евро из Фонда сплоченности для стран Центрально-Восточной Европы, которые в последние дни пострадали от наводнений.

Об этом она сказала в польском Вроцлаве в четверг, 19 сентября, на совместной пресс-конференции с премьерами Австрии, Польши, Словакии и Чехии, сообщает «Европейская правда».

Фон дер Ляйен заверила, что Европа поддерживает Польшу и другие страны, пострадавшие от наводнений, и пообещала как можно быстрее помочь с финансированием для ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Поэтому мы мобилизуем Фонды сплоченности гибким и целенаправленным образом там, где они вам больше всего нужны», – анонсировала она.

Глава Еврокомиссии уточнила, что эти средства могут использоваться как предварительное финансирование – то есть сразу после поступления средств – и без софинансирования, поскольку это на 100% европейское финансирование.

«Это чрезвычайные времена, а чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. По предварительной оценке, из Фондов сплоченности можно было бы мобилизовать 10 миллиардов евро для пострадавших стран», – анонсировала она.

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