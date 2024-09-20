Под Москвой вспыхнул крупный пожар на площади 5000 кв м 20.09.2024, 7:35

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На крупнейшем складе произошло частичное обрушение кровли.

В подмосковной деревне Апаринки горит склад на территории 5 000 кв м. СМИ пишут о складе крупного производителя матрасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Информацию о пожаре подтвердили в МЧС РФ.

Склад в Апаринках, который принадлежит местной фабрике, российские СМИ называют одним из самых крупных в России

На месте пожара работают 40 спасателей и 14 единиц техники. Есть угроза распространения огня на соседние строения.

По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет.

Обновлено

Shot пишет, что на складе произошло частичное обрушение кровли. На данный момент локализовать возгорание пока не удалось, пламя охватывает новые квадратные метры здания, пишет канал.

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