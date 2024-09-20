Под Москвой вспыхнул крупный пожар на площади 5000 кв м
- 20.09.2024, 7:35
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На крупнейшем складе произошло частичное обрушение кровли.
В подмосковной деревне Апаринки горит склад на территории 5 000 кв м. СМИ пишут о складе крупного производителя матрасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Информацию о пожаре подтвердили в МЧС РФ.
Склад в Апаринках, который принадлежит местной фабрике, российские СМИ называют одним из самых крупных в России
На месте пожара работают 40 спасателей и 14 единиц техники. Есть угроза распространения огня на соседние строения.
По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет.
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Shot пишет, что на складе произошло частичное обрушение кровли. На данный момент локализовать возгорание пока не удалось, пламя охватывает новые квадратные метры здания, пишет канал.