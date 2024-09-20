ЕС призвал выполнить ордера на арест Путина 20.09.2024, 7:49

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Заявление было озвучено на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Евросоюз призвал все государства, ратифицировавшие Римский устав, выполнять свои обязательства. В частности, речь идет об аресте российского диктатора Владимира Путина на основании ордера, выданного Международным уголовным судом.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заявление ЕС.

Заявление было озвучено на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В документе говорится, что ЕС остается глубоко обеспокоенным судьбой всех украинских детей и других гражданских лиц, незаконно перемещенных Россией. «Европейский Союз в очередной раз призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину», - говорится в заявлении.

ЕС требует от РФ немедленно освободить всех лиц, незаконно лишенных свободы, «включая троих произвольно задержанных сотрудников ОБСЕ».

«Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным уголовным судом, в том числе против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства-участники Римского устава обязаны выполнять ордера на арест, выданные МУС», - отмечается. в заявлении.

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