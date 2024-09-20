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NBC: Харрис и Трамп считают поляков-американцев ключом к победе в Пенсильвании

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  • 20.09.2024, 7:54
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NBC: Харрис и Трамп считают поляков-американцев ключом к победе в Пенсильвании

Их голоса могут определить, кто займет пост президента США.

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп считают польско-американских избирателей ключом к победе в штате Пенсильвания. И хоть эта группа невелика, но она сосредоточена в колеблющихся штатах, которые могут определить, кто займет Белый дом.

Об этом сообщает NBC News.

Что предшествовало и каковы действия штаба Харрис

Менее двух недель назад вице-президент США Камала Харрис во время президентских дебатов с бывшим главой государства Дональдом Трампом неожиданно обратилась к одной из групп избирателей в Пенсильвании.

«Почему бы вам не рассказать 800 000 поляков-американцев здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы сдались ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с тем, кто, как известно, является диктатором, который съест вас на обед?», - спросила Харрис Трампа.

С тех пор кампания кандидата от демократов провела встречи по сбору голосов с известными польскими американцами, включая бывшего представителя Тома Малиновски из Нью-Джерси и чикагского адвоката Морин Пикарски.

Также ее штаб запустил в Facebook страницу «Польские американцы за Харрис» и заменил фотографию действующего президента Джо Байдена на фото Камалы на уже существующей странице «Польские американцы за Байдена».

Отмечается, что реклама на Facebook, была создана Малиновским и нацелена на польско-американских избирателей. Изначально она появилась на странице «Польские американцы за Байдена», но теперь в ней обещается, что Харрис будет защищать и Польшу, и Украину от российской агрессии. Также там изображен трубач из Кракова - знаковый символ польского сопротивления врагам с востока.

Что делает команда Трампа

Тем временем предвыборный штаб Трампа сообщил журналистам, что в это воскресенье он совершит паломничество в Национальную святыню Ченстоховской Богоматери - католический центр к северу от Филадельфии, почитаемый польскими американцами.

Там Трамп должен был встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, которого пригласили на открытие памятника в честь движения «Солидарность», которое помогло свергнуть Советский союз.

Однако в четверг предвыборный штаб Трампа заявил, что визит все же не состоится из-за сообщений о том, что Дуда откладывает свою поездку в США, чтобы оценить ущерб от сильного наводнения, которое обрушилось на юго-запад Польши.

Итог

По словам Дэвида Джеймса Джексона, профессора политологии в университете Боулинг-Грин в Огайо, тот факт, что Трамп планировал посетить святилище вместе с Дудой, по всей видимости, был ответом на дебатную интригу Харрис.

По его словам, это также показывает, что обе кампании считают, что польские американцы, составляющие 5% населения Пенсильвании, могут сыграть ключевую роль в победе в колеблющемся штате, где опросы показывают очень близкую конкуренцию между Харрис и Трампом.

«Польские голоса американцев там имеют значение. Мне часто задают вопрос, существует ли вообще такое явление, как польские голоса американцев. Очевидно, что предвыборные штабы Харриса и Трампа так считают», - сказал Джексон.

Также он отметил, что Байден победил Трампа в Пенсильвании в 2020 году с перевесом всего лишь чуть более 80 000 голосов.

Тем временем Доминик Стецула, доцент кафедры коммуникаций в Университете штата Огайо, заявил, что усилия Харрис и Трампа указывают на то, что кандидаты явно пытаются добиться голосов американцев польского происхождения.

«Это имеет смысл. Скорее всего, исход выборов решат избиратели Пенсильвании, Мичигана и Висконсина, а в этих штатах проживает очень большое количество поляков-американцев», - резюмировал он

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