ВСУ потеснили россиян на Покровском направлении 20.09.2024, 8:00

4,254

И продолжают продвигаться в Курской области РФ.

Украинские защитники продолжают продвигаться в Курской области РФ, также они отвоевали территории на Покровском направлении в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские силы незначительно продвинулись к западу от украинского выступа в Курской области - в частности к востоку от Веселого.

Также ВСУ продвинулись дальше на северной стороне выступа и продолжили наступление в этом районе 19 сентября. В частности, украинские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Шептуховки и к юго-востоку от Найденова.

Украинские силы атаковали вблизи Любимовки, Обуховки (юго-восточнее Коренево и восточнее Снагоста), Кременного (восточнее Коренево) и Борков (юго-восточнее Суджи).

Дополнительные спутниковые снимки, сделанные 19 сентября, показывают, что продолжаются пожары на 107 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России в Торопце Тверской области после удара украинских беспилотников 18 сентября.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в дачные районы к западу от Глубокого (к северу от Харькова) и вдоль Травянского водохранилища.

Российские войска продолжали наземные наступления к северу от Харькова у Глубокого, Волчанска и Тихого.

Операция №2 - Луганская область

Российские силы недавно подтвердили незначительное продвижение к юго-западу от Сватово во время продолжения наступления вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись в западной Макеевке (юго-западнее Сватово) в Луганской области.

Российские военные блогеры утверждали, что российские силы, действовавшие юго-восточнее Купянска, также продвинулись к Глушковке, к западу и северу от Песчаного и к югу от Стельмаховки. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Операция №3 - Донецкая область

Российские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что захватчики недавно продвинулись к юго-востоку от Выимки (юго-восточнее Северска).

18 и 19 сентября российские войска продолжали наступление восточнее Северска в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северска в районе Ивано-Дарьевки и Выемки.

Российские силы незначительно продвинулись севернее Часова Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в Григорьевку (севернее Часова Яра).

19 сентября российские войска продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли.

Украинские силы недавно отвоевали территорию, а российские силы немного продвинулись на Покровском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что украинские силы недавно немного продвинулись юго-восточнее Мариновки (юго-восточнее Покровска и северо-восточнее Селидово).

Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись юго-западнее Михайловки (юго-восточнее Покровска и восточнее Селидово).

18 сентября связанный с Кремлем российский блогер заявил, что российские войска контролируют 80% Гродовки (восточнее Покровска). Однако ISW оценил, что российские войска оккупировали около 60% Гродовки.

Российские войска, действовавшие западнее Донецка, 19 сентября продолжали наступательные операции в районе Георгиевки и в направлении Дальнего, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

19 сентября российские войска продолжали наступательные операции юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. 18 и 19 сентября российские войска атаковали вблизи Угледара, Константиновки, Екатериновки, Богоявленки и Водяного.

Российские войска 19 сентября продлили наземные штурмы в районе границы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

«Южная ось»

Российские войска недавно добились незначительных успехов в восточной Запорожской области возле Гуляйполя. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, как украинские силы наносят удар по оккупированному Россией зданию в садоводческом поселке севернее Марфополя (непосредственно юго-восточнее Гуляйполя), что указывает на то, что российские войска продвинулись дальше в этом районе во время предыдущих штурмов.

19 сентября на западе Запорожской области продолжались ограниченные позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com