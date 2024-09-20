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Самый большой котел: ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян

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  • 20.09.2024, 8:09
  • 13,606
Самый большой котел: ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян

Речь идет о шести тысячах военных РФ.

Украинские военные заканчивают операцию по взятию в окружение огромного количества российских оккупантов в Курской области. Это самый большой российский «котел» с начала полномасштабной войны. Об этом заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

По его данным, ВСУ смогли взять в окружение около 6 тысяч россиян.

«В результате тяжелых боев ВСУ удалось на втором этапе наступления замкнуть окружение в районе Глушково, поджав группировку армии РФ к естественной преграде - реке Сейм. Правый фланг также отрезан. Завершаем операцию по отрезанию переправ и готовимся закрыть самый большой российский котел с начала полномасштабной войны!» - написал Ярославский.

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