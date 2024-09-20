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«Машины были доступны очень немногим»

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  • 20.09.2024, 8:35
  • 6,082
«Машины были доступны очень немногим»

В Нидерландах возродят созданный белорусом автомобильный бренд.

В Нидерландах возрождают созданный в ХХ столетии белорусом Яковом Савчиком автомобильный бренд кузовостроения Saoutchik, который был популярен в 1920—1940-х годах, пишет «Беларусь и мир».

Как сказано на сайте компании Saoutchik BV со штаб-квартирой в городе Хипполитюсхуф в провинции Северная Голландия, ее партнерами 18 августа 2016 года приобретены эксклюзивные права на торговую марку Saoutchik.

Основная миссия нового ателье, как говорят здесь, — возродить и укрепить восприятие бренда, вернув его в настоящее с помощью производства роскошных автомобилей, наполненных исторической ностальгией и эмоциями.

Компания обеспечит полный цикл создания эксклюзивных авто по индивидуальным заказам и ограниченными сериями: от эскизного проекта кузова до собственно его установки и комплектования на шасси-доноре.

Как поясняют в новом ателье, машины «будут напоминать аналогичные автомобили ограниченной сборки 1920−1950-х годов, которые были доступны очень немногим богатым, успешным и знаменитым».

Первый проект — родстер

Пилотным проектом компании станет Saoutchik 300GTC Roadster. В описании сказано, что это «шедевр ручной работы», воплощающий в себе «стиль, технологии и инженерное совершенство, и сохраняющий весь дух культового Mercedes 300 SL».

Команда дизайнеров и инженеров студии Ugur Sahin Design, вдохновленная классическим автомобилем Mercedes-Benz, «скрупулезно трудилась над переосмыслением концепции и созданием нового образца современного дизайна».

На ручную сборку машины ушло более 4 тысяч часов работы мастеров-ремесленников и техников. Кузовные панели из стопроцентного углеродного волокна будут изготовлены предприятием Pogea Racing.

В сочетании с 5-осевой обработкой металла от Saoutchik на станках с числовым программным управлением это позволит достичь «точности, которая соперничает с любыми серийными авто».

Ограниченная серия в 15 машин нацелена на коллекционеров. Перед сборкой каждого автомобиля будущий владелец консультирует команду дизайнеров, чтобы получить уникальное творение, подходящее ему и его образу жизни.

Кто такой Яков Савчик

Яков Савчик, или, если читать по-французски, Жак Саучик, родился в 1880 году в Российской империи в Койданово — сейчас это город Дзержинск в Минской области. Настоящее же его имя было Яков Савчук.

Беларус эмигрировал с семьей во Францию около 1899 года, где немного и изменил фамилию для большей благозвучности. Будучи краснодеревщиком, он занялся новым бизнесом — постройкой на заказ кузовов для «легковушек».

В тот период автомобильные компании делали только шасси, а кузов покупатель обычно заказывал одному из многочисленных кузовщиков. Хотя постепенно начинало развиваться и конвейерное производство машин «под ключ».

В 1906 году Савчик открыл мастерскую в Нёйи-сюр-Сен — пригороде Парижа. И, благодаря высокому качеству и экстравагантному стилю добился популярности у богатых клиентов, сделав фирму одной из ведущих.

Его кузова, отделанные блестящими декоративными деталями, ставились на шасси престижных марок — Bugatti, Delahaye, Pegaso, Bucciali, Isotta Fraschini, Hispano-Suiza, Duesenberg… Но после Второй мировой спрос упал, и в 1955 году мастерская закрылась.

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