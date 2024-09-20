В Минске отключают холодную воду 20.09.2024, 8:40

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Могут быть и перебои с давлением и качеством.

В сентябре ночью по отдельным адресам в Минске не будет холодной воды, также возможны перебои с давлением и качеством воды. Это связано с проведением плановых работ на наружных сетях, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на «Минскводоканал».

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

С 23.00 21 сентября до 6.00 22 сентября будет отсутствовать холодное водоснабжение на ул. Я. Коласа, 52. Вероятны снижение давления и ухудшение качества воды в этот период и последующие двое суток в домах № 52 и 52а.

С 23.00 22 сентября до 6.00 23 сентября не будет холодной воды на:

ул. Волгоградской, 43;

ул. Кнорина, 3, 5, 13, 15, 15а, 16;

ул. К. Чорного, 35;

ул. Толбухина, 17, 19.

Перебои с давлением и качеством в этот период и последующие двое суток возможны в районе ул. Волгоградской — Кнорина — Толбухина — Белинского — Чайковского.

С 23.00 23 сентября до 6.00 24 сентября холодную воду отключат на:

ул. Волгоградской, 41, 43, 45;

ул. Кнорина, 3, 5, 13, 15, 15а, 16;

ул. К. Чорного, 35;

ул. Толбухина, 17, 19.

Качество водоснабжения может снизиться в этот период и следующие двое суток. Также не исключено падение давления и ухудшение качества воды по адресам на ул. Волгоградской — Кнорина — Толбухина — Белинского — Чайковского.

В «Минскводоканале» извинились за неудобства.

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