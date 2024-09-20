Эксперт: У РФ заканчиваются законсервированные танки 6 20.09.2024, 8:49

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Но Украину ждет новый вызов.

К 2026 году у России закончатся законсервированные танки. Речь идет о моделях Т-55 и Т-62. Об этом в эфире «Киев 24» рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, Россия уже практически потеряла свои Т-62. Так, украинские войска смогли захватить много таких танков как трофейных. Правда, Украина также теряет старые танки.

«Я вам скажу, что старые танки теряют такое значение. Они очень уязвимыми становятся. И это касается Украины так же. Выход какой? Это танки, которые будут новейшие, более современные, на которых будут устанавливаться, в том числе, системы радиоэлектронной борьбы, которые будут мобильные, быстрые и будут выполнять задачи на поле боя. За ними будущее», – отметил эксперт.

По словам Мусиенко, оккупанты и украинские войска пока исходят из тех возможностей, которые есть. Украина продолжит получать Leopard и другие модели танков от партнеров. Россия же будет производить свои Т-90. И хоть эту модель тоже нельзя назвать полностью «современной», она все равно бросает вызов Вооруженным силам Украины.

«И там нет всех технологий, которые были у танков «Прорыв» ранее. Поэтому, собственно говоря, это несколько более ограниченная копия Т-90. Но, безусловно, она представляет угрозу», — отметил эксперт.

Он заявил, что из-за санкций РФ не может оборудовать свои танки новыми приборами для ночного видения и прочим. При этом россияне могут строить примерно 149 танков в год.

«И количество в 149 небольшое в год, я согласен. Но это тоже вызов. Что касается баз хранения, у России осталось на 2025 год и все. На 2026-й не будет уже чего расконсервировать. Танков не будет», – сказал Мусиенко.

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