Политолог: Лукашенко мечется, как Паниковский 5 20.09.2024, 8:59

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Но диктатору для очередного шпагата не помогут даже четыре ноги.

Политолог Анатолий Котов в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

— Думаю, что здесь сошлись интересы двух сторон — и российской, и Лукашенко, — комментирует Анатолий Котов встречу белорусского правителя с главой самопровозглашенной «ДНР». — Лукашенко сейчас пытается подготовить свой визит в Кремль, который должен состояться до середины октября.

Ему важен любой контакт с российской стороной.

Кремль, в свою очередь, приездом Дениса Пушилина в очередной раз показал, где место Лукашенко — на встрече с как бы губернатором непризнанной территории, а по факту — с международным террористом.

Что вообще происходит? Мы наблюдаем, чем сейчас озабочен Лукашенко. Он бегает, пытаясь заигрывать одновременно со всеми. В принципе, как говорится, ничего необычного, вот только ситуация изменилась.

А он то пытается, условно говоря, с поляками замириться, то празднует 17 сентября с большой помпой. То пытается договориться с Китаем, который на него все-таки поддавливает настолько, что приходится даже официально признавать, что китайцы просили урегулировать ситуацию с транзитом.

Та же история с Украиной: войска то отводим, то возвращаем, украинские дроны не видим, а российские сбиваем. Эта «митусня» по кругу напоминает ковбойскую игру «кто первый моргнет».

Нужно хоть с кем-то попытаться выбраться на более доверительный, более нормальный уровень контактов для того, чтобы расширить поле маневра на других секторах.

Но проблема в том, что, как я сказал, ситуация изменилась. Когда ты одновременно пытаешься дружить со всеми при том, что у них всех разные интересы, и пытаешься себя продать подороже, то покупать никто сильно не хочет.

— Многие считают, что Лукашенко — мастер шпагатов, умеет сидеть одновременно на двух стульях.

— Мастер шпагатов — это, конечно, хорошо, но сейчас, чтобы растянуться, ему нужно четыре ноги, и они должны быть разной длины.

И все-таки наиболее важной является российская сторона, потому что ему очень сильно хочется получить их поддержку, извернуться таким образом, чтобы Россия ему в порядке исключения согласовала седьмой срок. Потому что в 2020 году, если помните, договаривались о другом, о транзите.

А все реверансы по остальным направлениям должны как бы способствовать тому, чтобы заработать очки, которые потом можно дороже продать России, мол, я не пошел на Запад, я отстаиваю наши интересы перед Китаем, я не слишком прогнулся под Украину, — ну дайте мне седьмой срок.

Все его телодвижения, хаотичные и несистемные, направлены именно на это, чтобы выбить у России седьмой срок.

— В прошлый раз Украина после такого визита отозвала своего посла из Минска. А какой может быть реакция Украины в этот раз?

— Думаю, что они никак не будут реагировать, потому что все прекрасно знают цену слов Лукашенко и понимают причины этих его метаний.

Он в очередной раз подтвердил, что, как Паниковский, пытается всех купить и продать, но уже дороже. Это сейчас его сверхзадача.

Однако всех этих полушагов, о которых я упоминал, типа одни дроны не замечаем, другие сбиваем, или давайте дружить с Польшей, — их мало, их недостаточно, чтобы это можно было воспринять, как что-то серьезное.

Все прекрасно понимают, что это элемент дешевого торга на колхозном рынке.

Москва визитом этого так называемого «губернатора» опускает Лукашенко. А он, в свою очередь, визитом этого «губернатора» демонстрирует России свою готовность встречаться даже с такими персонажами, свою верность и лояльность.

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