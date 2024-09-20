«Есть четкая формула, как загнать Путина в глухой угол» 2 20.09.2024, 9:02

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Это позволит изменить ход войны.

Публицист Виталий Портников ответил на вопрос, как устранение Путина могло бы изменить ход войны. На вопрос о том, может ли устранение главы Кремля повлиять на позицию РФ относительно войны в Украине, Виталий Портников ответил так: «Я хотел бы сказать, что есть более четкая формула, как принудить Россию к миру. Это остановить Россию на линии столкновения, не дать им возможности дальше продвигаться, показать, что все их удары по нашей инфраструктуре не приводят к оттоку населения. Если новых миллионов беженцев не будет и мы переживем эту зиму как предыдущую, то это будет демонстрировать, что у России не так много возможностей уничтожить эту страну».

Об этом Портников рассказал в эфире политического ток-шоу «Говорить великий Львів» на канале YouTube.

Журналист назвал условия, при которых Путин будет вынужден завершить войну: «Если будет глухой угол на фронте и глухой угол в уничтожении украинской инфраструктуры и в это же время Россия увидит, что она тратит больше денег на войну, чем может себе позволить, а результата никакого нет, то вот вам путь к завершению войны. Для этого абсолютно не нужно, чтобы кто-то умирал или кто-то оживал».

Затем Портников объяснил, кто на самом деле руководит РФ: «Что касается завершения срока правления Путина, я все время напоминаю то, что я уже говорил, что это чекистский режим и желание воссоздания империи — это не личное желание Путина: это желание всей этой «корпорации», которая называется ФСБ, а раньше называлась комитетом безопасности Советского Союза. Эта корпорация выиграла борьбу за власть в Советском Союзе, а получила власть в результате только в России. Власть в СССР у нее фактически выпала из рук, потому что бывшие республики провозгласили свою независимость и теперь их цель исправить эту «ошибку 1991 года».

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