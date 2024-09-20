Неудобный вопрос Лаврову 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

20.09.2024, 9:16

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Россия ввязалась в очередную авантюру.

В Мали исламисты атаковали школу жандармерии и международный аэропорт. AFP сообщает о 77 погибших и 255 раненых.

Как известно, в 2022 году из Мали ушли войска Франции и других стран, которые помогали властям противостоять исламистам. Произошло это после того, как сначала власть была захвачена военными, а затем они заключили соглашение с группой «Вагнер».

Наступила великая малийско-российская дружба. Этим летом бывшая группа «Вагнер» уже подверглась нападению малийских повстанцев. Теперь – новое нападение исламистов.

Вопрос к Путину и его министру Лаврову – зачем в Мали российские граждане? Для чего вы в Мали полезли? Что там России делать? Занимались бы власти Мали вместе с Францией и другими заинтересованными странами борьбой с исламистами, обучением армии и т.п. Вам-то что там было нужно? Какие жизненные интересы России заставили вас, Путин и Лавров, втянуть Россию еще в одну проблемную точку мира?

Очередная авантюра.

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