Миниатюрную городскую Honda превратили во внедорожный автодом 1 20.09.2024, 9:19

Удовольствие обойдется всего в $13 тысяч.

В линейке Honda N-Box 2024 появилась нестандартная версия Joy. Миниатюрное городское авто превратили в автодом. Его подробности опубликовали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Honda N-Box относится к сегменту так называемых «кей-каров» — ультракомпактных городских авто. Ее длина достигает всего 3,4 м, однако этого оказалось достаточно, чтобы создать дом на колесах.

В салоне Honda N-Box Joy задние сиденья раскладываются и превращаются в двуспальную кровать. В отделке использована клетчатая водостойкая ткань.

За доплату покупатели могут заказать разнообразные сетки для мелкого багажа, а также раскладной тент. Водительское место с цифровым щитком приборов и 9-дюймовым тачскрином.

От стандартной Honda N-Box 2024 вариант Joy отличается измененными бамперами и пластиковым внедорожным обвесом. Также доступны полированные колесные диски.

Новая Honda N-Box Joy комплектуется 658-кубовыми бензиновыми двигателями — атмосферным 58-сильным и 64-сильным с турбонаддувом.

Обе версии получила вариатор, а привод может быть передним или полным. Цена Honda N-Box Joy стартует с 1 844 700 иен ($13 000).

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