В Беловежской пуще нашли редчайший гриб
- 20.09.2024, 9:36
Напоминает водопад.
В Беловежской пуще нашли редкий гриб гериций гребенчатый (Hericium erinaceus Pers). Как сообщили в научном отделе национального парка, это всего третий раз, когда гриб находят в пуще.
Первым его обнаружил миколог Павел Михалевич в 1967 году. Следующий раз гериций нашли в 2016 году, а в этом ученые заметили его сразу в трех местах.
Гериций гребенчатый имеет своеобразный внешний вид, его длинные шипы напоминают струи водопада, стекающего вниз. За эту особенность гриб в народе называют «дедовой бородой» или «львиной гривой». Сам же он относится к ежовикам. Гриб растет на дубе или грабе, иногда встречается и на ослабленных, еще живых деревьях.
«В связи с чрезвычайной редкостью этого гриба в республике, малочисленностью его популяции и нахождением вида на границе ареала, возможно будет целесообразным включение гериция гребенчатого в очередное издание Красной Книги», — говорится в сообщении.