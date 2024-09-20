В Беловежской пуще нашли редчайший гриб 20.09.2024, 9:36

Напоминает водопад.

В Беловежской пуще нашли редкий гриб гериций гребенчатый (Hericium erinaceus Pers). Как сообщили в научном отделе национального парка, это всего третий раз, когда гриб находят в пуще.

Первым его обнаружил миколог Павел Михалевич в 1967 году. Следующий раз гериций нашли в 2016 году, а в этом ученые заметили его сразу в трех местах.

Гериций гребенчатый имеет своеобразный внешний вид, его длинные шипы напоминают струи водопада, стекающего вниз. За эту особенность гриб в народе называют «дедовой бородой» или «львиной гривой». Сам же он относится к ежовикам. Гриб растет на дубе или грабе, иногда встречается и на ослабленных, еще живых деревьях.

«В связи с чрезвычайной редкостью этого гриба в республике, малочисленностью его популяции и нахождением вида на границе ареала, возможно будет целесообразным включение гериция гребенчатого в очередное издание Красной Книги», — говорится в сообщении.

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