закрыть
20 сентября 2024, пятница, 9:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беловежской пуще нашли редчайший гриб

  • 20.09.2024, 9:36
В Беловежской пуще нашли редчайший гриб

Напоминает водопад.

В Беловежской пуще нашли редкий гриб гериций гребенчатый (Hericium erinaceus Pers). Как сообщили в научном отделе национального парка, это всего третий раз, когда гриб находят в пуще.

Первым его обнаружил миколог Павел Михалевич в 1967 году. Следующий раз гериций нашли в 2016 году, а в этом ученые заметили его сразу в трех местах.

Гериций гребенчатый имеет своеобразный внешний вид, его длинные шипы напоминают струи водопада, стекающего вниз. За эту особенность гриб в народе называют «дедовой бородой» или «львиной гривой». Сам же он относится к ежовикам. Гриб растет на дубе или грабе, иногда встречается и на ослабленных, еще живых деревьях.

«В связи с чрезвычайной редкостью этого гриба в республике, малочисленностью его популяции и нахождением вида на границе ареала, возможно будет целесообразным включение гериция гребенчатого в очередное издание Красной Книги», — говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Оставьте их в покое
Оставьте их в покое Виталий Портников
Красная линия Лукашенко
Красная линия Лукашенко Вячеслав Коростень