Крупная израильская газета обыграла фамилию Соловьева на иврите 20.09.2024, 9:44

Получился русский мат.

Популярная в Израиле ежедневная газета Israel Hayom («Израиль сегодня») прокомментировала недавний пост российского пропагандиста Владимира Соловьева в Telegram, где тот назвал несуществующего израильского агента Махшира Кешера ответственным за массовые взрывы средств связи боевиков «Хезболлы».

Слова «Махшир Кешер» (на иврите מכשיר קשר) — это обычный военный сленг израильской армии, который буквально означает «средство связи» или просто «рация». Человека с таким именем не существует вовсе, что потом признал и сам российский пропагандист.

Однако этот лингвистический казус Соловьева издание Israel Hayom не оставило без ответа и обыграло фамилию пропагандиста на иврите. Дело в том, что газета в слове «Соловьев» («סולוביוב») допустила незначительную описку и написала фамилию так: «דלביוב», что по набору звуков и букв на иврите идентично русской ругани «дол***б».

Неизвестно точно, было ли это сделано намеренно, но перед опиской в тексте газета несколько раз писала фамилию пропагандиста правильно (и после описки также). При этом спустя некоторое время издание отредактировало абзац с опиской, убрав ее полностью.

История с отсутствием проверки слов у Соловьева происходит не впервые. Так, в мае 2024 года Соловьев также выступал с сенсацией: якобы за крушением вертолета с президентом Ирана стоит израильский агент «Эли Коптер». Но на самом деле это был широко распространенный в израильских соцсетях мем и транскрипция английского названия вертолета — геликоптер (helicopter)

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Шутка, которая вышла из-под контроля, тогда дошла до официального телеграм-канала ХАМАС, который привел ее как факт, а российская пропаганда подхватила.

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